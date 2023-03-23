İnce destekçisi genç seçmen ikinci turda Erdoğan'ı destekleyeceğini söyledi: Kılıçdaroğlu'na güvenmiyorum

Bu yıl ilk kez oy kullanacak olan genç seçmen, seçimlerin ikinci tura kalması halinde Erdoğan'a oy vereceğini söyledi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını ilan etmesinin ardından Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce de aday olacağını duyurdu. CHP'nin bir önceki seçimde adayı olan ve kendi partisinin kuran İnce, oyları böleceği gerekçesiyle adeta hedef haline geldi. Muhalif kesimin eleştirdiği İnce, geçtiğimiz gün bir paylaşım yaparak 28.235 imza topladığını açıkladı.
Sosyal medyada paylaşılan bir görüntüde seçimlerde İnce'ye oy vereceğini söyleyen 18 yaşındaki gencin açıklamaları dikkat çekti. İlk turda Muharrem İnce'ye oy vereceğini söyleyen genç, seçimin Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Kılıçdaroğlu ile ikinci tura kalması halinde Erdoğan'a oy vereceğini söyledi.
"Kılıçdaroğlu'na Erdoğan'a güvendiğim kadar güvenmiyorum"
İlk kez oy kullanacak olan 18 yaşındaki genç şöyle konuştu: