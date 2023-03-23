İnce destekçisi genç seçmen ikinci turda Erdoğan'ı destekleyeceğini söyledi: Kılıçdaroğlu'na güvenmiyorum

"Eğer Kılıçdaroğlu ile ikinci tura kalırsa Recep Tayyip Erdoğan'a veririm. Muharrem İnce kesinlikle iktidarın gönderilmesi gerektiğini düşünüyor. Ben o yönde farklı düşünüyorum. Kemal Kılıçdaroğlu'na Recep Tayyip Erdoğan'a güvendiğim kadar güvenemiyorum."