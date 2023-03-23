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İnce destekçisi genç seçmen ikinci turda Erdoğan'ı destekleyeceğini söyledi: Kılıçdaroğlu'na güvenmiyorum

Adaylığını duyurmasının ardından oyları böldüğü gerekçesiyle muhalefetin tepkisini çeken Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, geçtiğimiz gün bir paylaşım yaparak 28.235 imza topladığını açıkladı. İnce, imza toplamaya devam ederken sosyal medyada paylaşılan bir görüntüde İnce'ye oy vereceğini söyleyen 18 yaşındaki gencin açıklamaları dikkat çekti. Bu yıl ilk kez oy kullanacak olan genç seçmen, "İlk turda İnce'ye oy vereceğim. Eğer Kılıçdaroğlu ile ikinci tura kalırsa Recep Tayyip Erdoğan'a veririm. Kılıçdaroğlu'na Erdoğan'a güvendiğim kadar güvenemiyorum." dedi.

15:30 . 23/03/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Bu yıl ilk kez oy kullanacak olan genç seçmen, seçimlerin ikinci tura kalması halinde Erdoğan'a oy vereceğini söyledi.

Bu yıl ilk kez oy kullanacak olan genç seçmen, seçimlerin ikinci tura kalması halinde Erdoğan'a oy vereceğini söyledi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını ilan etmesinin ardından Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce de aday olacağını duyurdu. CHP'nin bir önceki seçimde adayı olan ve kendi partisinin kuran İnce, oyları böleceği gerekçesiyle adeta hedef haline geldi. Muhalif kesimin eleştirdiği İnce, geçtiğimiz gün bir paylaşım yaparak 28.235 imza topladığını açıkladı.

Sosyal medyada paylaşılan bir görüntüde seçimlerde İnce'ye oy vereceğini söyleyen 18 yaşındaki gencin açıklamaları dikkat çekti. İlk turda Muharrem İnce'ye oy vereceğini söyleyen genç, seçimin Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Kılıçdaroğlu ile ikinci tura kalması halinde Erdoğan'a oy vereceğini söyledi.

"Kılıçdaroğlu'na Erdoğan'a güvendiğim kadar güvenmiyorum"

İlk kez oy kullanacak olan 18 yaşındaki genç şöyle konuştu:

"Eğer Kılıçdaroğlu ile ikinci tura kalırsa Recep Tayyip Erdoğan'a veririm. Muharrem İnce kesinlikle iktidarın gönderilmesi gerektiğini düşünüyor. Ben o yönde farklı düşünüyorum. Kemal Kılıçdaroğlu'na Recep Tayyip Erdoğan'a güvendiğim kadar güvenemiyorum."


#Muharrem İnce
#Memleket Partisi
#Kemal Kılıçdaroğlu
#Recep Tayyip Erdoğan
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