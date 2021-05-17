İnce partisini kuruyor: Başvurumuzu yapıp toplantı gerçekleştireceğiz

Memleket Hareketi'nin partileşme süreci bugünkü başvuruyla resmiyet kazanacak. Parti önünde gazetecilere konuşan İnce, "Bugün başvuru yapıldıktan sonra kendi içimizde toplantı yapacağız. Genel başkan seçilecek" dedi.
Başlattığı Memleket Hareketi'nin partileşmesinde sona yaklaşan Muharrem İnce, parti binası önünde açıklamalarda bulundu. İnce, bugün parti kuruluşu için İçişleri Bakanlığı'na başvuru yapılacağını söyledi. İnce, başvurunun ardından kendi içlerindeki bir toplantı ile genel başkan seçileceğini ifade etti.
"Kongre kasıma kalmaz"
İnce'nin şu açıklamaları yaptı: "Bugün başvuru yapıldıktan sonra kendi içimizde toplantı yapacağız. Genel başkan seçilecek. İlk sefere mahsus olmak üzere MYK'yı genel başkan atayacak ve parti sözcümüz öğleden sonra sizinle bilgileri paylaşacak. Ben onun açıklamasına gölge düşürmemek için detay vermek istemiyorum. Ben açıklamayı yarın yapacağım. Kongre kasıma kalmaz, eylül ayında yaparız."