Gündem İnce partisini kuruyor Başvurumuzu yapıp toplantı gerçekleştireceğiz
POLİTİKA

İnce partisini kuruyor: Başvurumuzu yapıp toplantı gerçekleştireceğiz

Memleket Hareketi'nin partileşme süreci bugünkü başvuruyla resmiyet kazanacak. Parti önünde gazetecilere konuşan İnce, "Bugün başvuru yapıldıktan sonra kendi içimizde toplantı yapacağız. Genel başkan seçilecek" dedi.

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İnce partisini kuruyor: Başvurumuzu yapıp toplantı gerçekleştireceğiz
Muharrem İnce

Başlattığı Memleket Hareketi'nin partileşmesinde sona yaklaşan Muharrem İnce, parti binası önünde açıklamalarda bulundu. İnce, bugün parti kuruluşu için İçişleri Bakanlığı'na başvuru yapılacağını söyledi. İnce, başvurunun ardından kendi içlerindeki bir toplantı ile genel başkan seçileceğini ifade etti.

"Kongre kasıma kalmaz"


İnce'nin şu açıklamaları yaptı: "Bugün başvuru yapıldıktan sonra kendi içimizde toplantı yapacağız. Genel başkan seçilecek. İlk sefere mahsus olmak üzere MYK'yı genel başkan atayacak ve parti sözcümüz öğleden sonra sizinle bilgileri paylaşacak. Ben onun açıklamasına gölge düşürmemek için detay vermek istemiyorum. Ben açıklamayı yarın yapacağım. Kongre kasıma kalmaz, eylül ayında yaparız."

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Muharrem İnce'den flaş açıklamalar: Yalanların kurgu merkezi CHP Genel Merkezi
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Muharrem İnce'den flaş açıklamalar: Yalanların kurgu merkezi CHP Genel Merkezi
Eski CHP Milletvekili Muharrem İnce, Ahmet Hakan'ın CNNTürk'te yayınlanan Tarafsız Bölge programına katıldı. Muharrem İnce, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'Parayla parti kurdurma' iddialarına ilişkin sert açıklamalarda bulundu. İnce, 'Seçim gecesi başladılar yalanlarına. Yalanların kurgu merkezi aynı yer, CHP Genel Merkezi. Saraya giden CHP'li iftirasının kurgu merkezi CHP Genel Merkezi' ifadelerini kullandı.

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CHP'den istifa ederek yeni parti kurma çalışmalarına başlayan Muharrem İnce, Habertürk TV canlı yayınında Cumhurbaşkanlığı Seçimleri ile ilgili dikkat çeken bir açıklama yaptı. İnce, CHP yönetiminin seçimi kazanmasını istemediğini ve yüzde 30'u geçtiği için parti yönetiminin ayarlarının bozulduğunu söyledi.


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