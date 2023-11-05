İncirlik Hava Üssü'ndeki 'Gazze' protestosunda provokatif girişim: Güvenlik sebebiyle yarıda kesildi

Dünyanın gözü Gazze'de yaşanan İsrail soykırımında.





Tüm şiddetiyle devam eden katliama tepkiler gelmeye devam ediyor.





İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı da bu kapsamda, Adana'daki ABD Hava Kuvvetleri'ne bağlı 39'uncu Kanat Komutanlığı ile Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığı 10'uncu Tanker Üs Komutanlığı'nın konuşlu olduğu İncirlik Üssü önünde protesto gösterisi düzenlemek için yola çıktı.









Yurdun dört bir yanından akın ettiler





İstanbul'dan 3 Kasım günü araçlarıyla hareket eden konvoy, bugün sabah Adana'ya giriş yaptı.





İHH İnsani Yardım Vakfı Genel Başkanı Bülent Yıldırım'ın da çağrısıyla Türkiye'nin dört bir yanından gelenler de ana konvoyla birleşti.





Polis ekipleri, üs çevresindeki cadde ve sokakları kapatarak güvenlik önlemi aldı. Grubun, Sezai Karakoç Bulvarı'nda belirlenen alanda miting yapmasına izin verildi.





Konvoyun üs çevresine yaklaştığı saat 14.00 sıralarında bazıları tarlalar üzerinden üsse girmeye çalıştı.





Atlı polisler ve çevik kuvvet ekipleri, grubu dağıtmak için biber gazı ve TOMA'larla müdahale etti.









Atalay: Mitingimizi güvenlik sebebiyle yarıda kesmek zorunda kaldık





İHH İnsani Yardım Vakfı Mütevelli üyesi Osman Atalay sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Adana İncirlik Hava Üssü' önünde düzenlediğimiz İsraili Protesto gösterisinde Bir gurup öfkeli miting katılımcısının üsse doğru yürümesi üzerine güvenlik güçlerinin müdahalesi oldu. Mitingimizi güvenlik sebebiyle yarıda kesmek zorunda kaldık." ifadelerini kullandı.





Adana İncirlik Hava Üssü' önünde düzenlediğimiz İsraili Protesto gösterisinde

Bir gurup öfkeli miting katılımcısının üsse doğru yürümesi üzerine

güvenlik güçlerinin müdahalesi oldu.



Mitingimizi güvenlik sebebiyle yarıda kesmek zorunda kaldık.@ihhinsaniyardim — Osman Atalay (@atalay_osman) November 5, 2023











