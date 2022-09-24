Gündem İncirlik Üssünde çalışan astsubay FETÖcü çıktı
POLİTİKA

İncirlik Üssü’nde çalışan astsubay FETÖ'cü çıktı

Adana polisinin yaptığı FETÖ operasyonunda tutuklanan 3 zanlıdan birinin İncirlik Üssü’nde astsubay olarak çalıştığı öğrenildi.

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Haber Merkezi İHA
İncirlik Üssü’nde çalışan astsubay FETÖcü çıktı
Adana

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütle bağlantısı olduğu ve örgütün gizli haberleşme programı ‘ByLock’ kullandığı belirlenen 10 şüpheli tespit edildi.

Şüpheliler hakkında yakalama kararı çıkarılmasının ardından Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, belirlenen adreslere 21 Eylül günü şafak vakti operasyon düzenledi. Operasyonda gözaltına alınan şüpheliler, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

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Mahrem sorumlularla görüştü

Şüphelilerden Hava Astsubay İsmail S.’nin (44), 10’uncu Tanker Üssü’nde halen görevde olduğu öğrenildi. İsmail S.’nin, sabit büfe ve ankesörlü telefonlardan ardışık arama yaptığı, örgüt adına faaliyet yürüten mahrem sorumlularla görüştüğü öne sürüldü.

Şüpheli Ayşe D.’nin (40) ise 2 ayrı ByLock hattı bulunduğu, örgütün sohbet toplantılarına katıldığı belirtildi. Örgütün kapatılan dershanelerinde öğretmenlik ve müdürlük yaptığı belirlenen Mehmet A.’nın (50) ise BankAsya hesabında artırım yaptığı, dershanelerdeki çocuklara ‘ser rehber’lik yaptığı bildirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden İsmail S., Ayşe D. ve Mehmet A. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, Muhammet A. ve Hacer A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Diğer 5 şüpheli ise emniyetteki ifadelerinin ardından salıverildi.

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