Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Bursa
İnegöl yolunda seyir halindeki tır alev aldı

00:471/05/2026, Cuma
IHA
Sonraki haber
Sürücü dumanı fark edip aracı yol kenarına çekti.

Bursa İnegöl'de seyir halindeki bir tırın motor kısmında çıkan yangın paniğe neden oldu. Sürücünün dumanları fark ederek aracı yol kenarına çekmesiyle olası bir facianın önüne geçildi. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangına kısa sürede müdahale ederek kontrol altına aldı. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

Bursa’nın İnegöl ilçesinde seyir halinde olan tır alev alev yandı.

Edinilen bilgiye göre, yangın saat 14.00 sıralarında İnegöl-Bursa kara yolu Babasultan Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Bursa’dan İnegöl’e seyir halinde olan Sürücü Mehmet Ö. Yönetimindeki 10 ER 225 plakalı tırın motor kısmından dumanlar çıkmaya başladı. Durumu fark eden sürücü aracını yol kenarına park edip itfaiyeye haber verdi. Yangın yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler yangına müdahale ederek kısa sürede söndürdüler.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.



#Bursa
#İnegöl
#Tır
#Yangın
YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
