İnegöl yolunda seyir halindeki tır alev aldı

Edinilen bilgiye göre, yangın saat 14.00 sıralarında İnegöl-Bursa kara yolu Babasultan Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Bursa’dan İnegöl’e seyir halinde olan Sürücü Mehmet Ö. Yönetimindeki 10 ER 225 plakalı tırın motor kısmından dumanlar çıkmaya başladı. Durumu fark eden sürücü aracını yol kenarına park edip itfaiyeye haber verdi. Yangın yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler yangına müdahale ederek kısa sürede söndürdüler.