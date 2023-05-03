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İnfaz çetesi lideri Barış Boyun'un sağ kolu yakalandı: 'Babanın oğlu Kemal' olarak biliniyordu

İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, elebaşısı Barış Boyun olan silahlı organize suç örgütüne yönelik soruşturmada firari olan şüpheli, yurt dışına kaçmak üzereyken Bolu'da düzenlenen operasyonla aracında yakalanarak tutuklandı.

11:08 . 3/05/2023 Çarşamba
DHA
Kod adı: Babanın oğlu Kemal

Kod adı: Babanın oğlu Kemal

İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, hakkında kırmızı bülten kararı bulunan ve İtalya'da yakalanan Barış Boyun'un elebaşılığındaki suç örgütüne yönelik İstanbul merkezli 8 ilde yaptığı operasyon sonrasında çalışmalarını sürdürdü.


Örgütün içerisinde yüksek konumda bulunduğu, kentteki gece kulübü görevlilerinin öldürülmesi ile iş yerlerine düzenlenen silahlı saldırıların azmettiricisi olduğu tespit edilen, kamuoyunda "Babanın Oğlu Kemal" olarak bilinen Kemal Ü'nün yurt dışına kaçacağını belirleyen ekipler, çalışmalarını bu noktada yoğunlaştırdı.

Teknik ve fiziki çalışmaların ardından şüphelinin E.A. adına sahte kimlik düzenlediğini ortaya çıkaran ekipler, yurt dışına kaçmak için İstanbul'dan kara yoluyla hareket eden şüpheliyi Bolu'da aracını durdurarak gözaltına aldı.


Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

 




#Barış Boyun
#Kemal
#Bolu
36 dakika önce
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