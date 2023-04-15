Cinayet şebekesine şafak baskını

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri kırmızı bültenle aranırken İtalya’da yakalanan ve İtalyan devletinin gözetimi altında bulunan Barış Boyun’un liderlik yaptığı şebekeye operasyon düzenlendi. Operasyonda 161 şüpheliden 131’i gözaltına alındı. Boyun liderliğindeki silahlı suç örgütünün deşifre edilmesi için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde geniş çaplı çalışma yapıldı. Yapılan çalışmalarda örgüt lideri Boyun’un söz konusu eylemleri para karşılığında münferit şahıs veya gruplara yaptırdığı ve üçüncü şahısları da eylemlere azmettirdiği ortaya çıkarıldı.