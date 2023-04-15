Cinayet şebekesine şafak baskını

Barış Boyun'un liderlik yaptığı çeteye operasyon düzenlendi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri kırmızı bültenle aranırken İtalya’da yakalanan ve İtalyan devletinin gözetimi altında bulunan Barış Boyun’un liderlik yaptığı şebekeye operasyon düzenlendi. Operasyonda 161 şüpheliden 131’i gözaltına alındı. Boyun liderliğindeki silahlı suç örgütünün deşifre edilmesi için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde geniş çaplı çalışma yapıldı. Yapılan çalışmalarda örgüt lideri Boyun’un söz konusu eylemleri para karşılığında münferit şahıs veya gruplara yaptırdığı ve üçüncü şahısları da eylemlere azmettirdiği ortaya çıkarıldı.
MOTOSİKLETLİ CİNAYET ŞEBEKESİ
Barış Boyun suç örgütünün 14 Ocak günü Beyoğlu Haliç Köprüsü üzerinde Cumali Aslan’ın öldürülmesi, 24 Aralık 2022’de Kağıthane’de Kur’an Kursu hocası Ramazan Arslan’ın öldürülmesi, 22 Eylül 2022’de Beşiktaş’taki gece kulübü Ruby önünde Yasin Keskin’in öldürülmesi, 8 Eylül 2022’de Şişli’de Sırp çete lideri Johan Vukotic’in infazı ve 16 Nisan 2022’de Beyoğlu’nda Kasımpaşaspor tribün lideri Yüksel Ustahüseyin’in öldürülmesi olaylarına karıştıkları belirlendi.
CEPHANELİĞİ ELE GEÇİRİLDİ
Harekete geçen ekipler dün şafak vakti yaptığı baskınlarda 131 şüpheliyi gözaltına aldı. Ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda; 7 AK-47 otomatik tabanca, 2 adet Thompson otomatik tabanca, 72 ruhsatsız tabanca, 2 anahtarlık tipi suikast tabancası, 6 av tüfeği, 2 çelik yelek, 1 kilogram uyuşturucu madde ile çok sayıda mermi ve dijital materyal ele geçirildi.