İnfaz çetesinin 2 numarası yakalandı

Türkiye’de işlenen birçok yaralama ve cinayet olayını gerçekleştiren “Barış Boyun Suç Örgütünün” 2 numarası Silivri’de gözaltına alındı. İtalya’da gözlem altında tutulan örgüt lideri Barış Boyun’un Türkiye’deki sağ kolu olduğu belirlenen kardeşi Zafer Boyun, yurt dışına kaçmaya çalışırken İstanbul Emniyeti Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinde kıskıvrak yakalandı. Sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan yerleşkesine getirilen Zafer Boyun’un gizlendiği adreste yapılan aramada çok sayıda tabanca, mermi ve Zafer Boyun’un yurt dışındaki örgüt lideri ile iletişim kurduğu içinde yabancı GSM hattı takılı olan cep telefonları ele geçirildi.