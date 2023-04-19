|
Reklam
Reklam
Gündem

İnfaz çetesinin 2 numarası yakalandı

Zafer Boyun, İstanbul Emniyeti Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinde kıskıvrak yakalandı.

Şahin Şen
04:00 . 19/04/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Zafer Boyun.

Zafer Boyun.

Türkiye’de işlenen birçok yaralama ve cinayet olayını gerçekleştiren “Barış Boyun Suç Örgütünün” 2 numarası Silivri’de gözaltına alındı. İtalya’da gözlem altında tutulan örgüt lideri Barış Boyun’un Türkiye’deki sağ kolu olduğu belirlenen kardeşi Zafer Boyun, yurt dışına kaçmaya çalışırken İstanbul Emniyeti Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinde kıskıvrak yakalandı. Sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan yerleşkesine getirilen Zafer Boyun’un gizlendiği adreste yapılan aramada çok sayıda tabanca, mermi ve Zafer Boyun’un yurt dışındaki örgüt lideri ile iletişim kurduğu içinde yabancı GSM hattı takılı olan cep telefonları ele geçirildi.



#İstanbul Emniyet Müdürlüğü
#Suç Örgütü
#Organize Suçlarla Mücadele
2 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.