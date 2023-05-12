İngiliz basınından dikkat çeken seçim analizi: Erdoğan hala bir numara

Dünyanın dört bir yanından pek çok gazete ve televizyon gözünü Türkiye'ye çevirmiş durumda. 2023'ün en önemli seçimine sayılı gün İsrail basınından dikkat çeken bir Erdoğan analizi geldi. Haaretz'te yayınlanan Zvi Bar'el imzalı analizde 'Pek Çok Türk Erdoğan'dan Başka Alternatif Görmüyor' yorumuna yer verildi.