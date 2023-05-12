İngiliz basınından dikkat çeken seçim analizi: Erdoğan hala bir numara

İngiliz basını seçimin kaderini belirleyebilecek seçmen grubunu yazdı.
Türkiye, 14 Mayıs 2023 Pazar günü birlikte yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için sandığa gitmeye hazırlanıyor. Milyonlarca seçmen sandık başında oyunu kullanıp ülkeyi hangi liderin yöneteceğine karar verecek. Türkiye'deki tarih seçim uluslararası medyanın da yakın takibinde. Seçime günler kala İngiliz medyasından çarpıcı bir analiz geldi.
'Milyonlarca ev hanımı için çok önemli'
Middle East Eye, seçimin kaderini belirleyebilecek sessiz seçmen kitlesini açıkladı. Middle East Eye, 'Milyonlarca ev hanımı için Erdoğan hâlâ bir numara' başlığı ile okurlarının karşısına çıktı. Söz konusu haberde 'Ev kadınları, Erdoğan ve AK Parti'nin sosyal önceliklerine ve dini değerlerine muhalefetten daha yakın olduğuna inanıyor' denildi.
'Belirleyici olabilirler'
Türkiye'de 64 milyon kayıtlı seçmen bulunduğunu ve bunların 11 milyonunun ev hanımı olduğuna dikkat çeken İngiliz gazete, şu değerlendirmede bulundu: ''Son anketlere göre, bu sessiz, sosyal grup seçimlerde belirleyici olabilir.''