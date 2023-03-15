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İngiliz ekonomist Timothy Ash: Kılıçdaroğlu kazanırsa Türkiye kollarını yeniden Batı'ya açacak

İngiliz ekonomist Timothy Ash, Altılı Masa'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçimi kazanması durumunda Türkiye'nin yüzünü Batı'ya döneceğini ve faiz odaklı politika izleyeceğini söyledi. Ash "Kemal Bey'in ilk ziyareti kesinlikle Washington DC ya da Brüksel'e olacak." yorumunda bulundu.

16:03 . 15/03/2023 Çarşamba
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İngiliz ekonomist Timothy Ash - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu.

İngiliz ekonomist Timothy Ash - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu.

Türkiye, 14 Mayıs Pazar günü Cumhurbaşkanlığı ve parlamento seçimlerini gerçekleştirecek.

Yabancı bankalar ve Batılı yatırımcılar da seçimlerdeki farklı sonuçlara göre hazırlanıyor.

AK Parti'nin uyguladığı mevcut bağımsız politikadan memnun olmayan yabancı yatırımcı ve bankalar, muhalefetin kazanması durumunda faiz odaklı bir politika uygulanmasını bekliyor.

İngiliz ekonomist Timothy Ash

"Kemal Bey'in ilk ziyareti Washington DC ya da Brüksel'e olacak"

Bluebay Varlık Yönetimi Gelişen Piyasalar Kıdemli Stratejisti İngiliz Timothy Ash, Altılı Masa'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kazanması durumunda Türkiye'nin yüzünü Batı'ya döneceğini söyledi.

Ash şu ifadeleri kullandı;
"Kılıçdaroğlu Mayıs'ta seçimi kazanırsa Türkiye yeniden kollarını batıya açacak. Kemal Bey'in ilk ziyareti kesinlikle Washington DC ya da Brüksel'e olacak. Büyük miktarda Batı finansmanı, yaklaşan Türk patlamasıyla geri dönecek."
Kemal Kılıçdaroğlu


#Kemal Kılıçdaroğlu
#İngiliz ekonomistl Timothy Ash
#Seçim
1 saat önce
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İngiliz ekonomist Timothy Ash: Kılıçdaroğlu kazanırsa Türkiye kollarını yeniden Batı'ya açacak
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