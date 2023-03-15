İngiliz ekonomist Timothy Ash: Kılıçdaroğlu kazanırsa Türkiye kollarını yeniden Batı'ya açacak

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanlığı adaylığı, firari FETÖ'cü Hakan Şükür'ü de mutlu etti. Sosyal medya hesabından 'hayırlı olsun' mesajı paylaşan Şükür, "İnanç, düşünce, ideoloji, kimlik ayırt edilmeyeceği 85 milyon insanımızın cumhurbaşkanı adayı Sayın Kılıçdaroğlu, hayırlı ve yolunuz açık olsun." dedi.