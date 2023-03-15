İngiliz ekonomist Timothy Ash: Kılıçdaroğlu kazanırsa Türkiye kollarını yeniden Batı'ya açacak

İngiliz ekonomist Timothy Ash - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu.
Türkiye, 14 Mayıs Pazar günü Cumhurbaşkanlığı ve parlamento seçimlerini gerçekleştirecek.
Yabancı bankalar ve Batılı yatırımcılar da seçimlerdeki farklı sonuçlara göre hazırlanıyor.
AK Parti'nin uyguladığı mevcut bağımsız politikadan memnun olmayan yabancı yatırımcı ve bankalar, muhalefetin kazanması durumunda faiz odaklı bir politika uygulanmasını bekliyor.
"Kemal Bey'in ilk ziyareti Washington DC ya da Brüksel'e olacak"
Bluebay Varlık Yönetimi Gelişen Piyasalar Kıdemli Stratejisti İngiliz Timothy Ash, Altılı Masa'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kazanması durumunda Türkiye'nin yüzünü Batı'ya döneceğini söyledi.