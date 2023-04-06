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İngiliz medyasına konuşan Demirtaş'tan Kılıçdaroğlu'na tam destek: Kürt seçmen seçim kampanyası için umutlu

HDP'nin terör soruşturması kapsamında cezaevinde olan Selahattin Demirtaş, İngiliz medyasına yaptığı açıklamada Yedili Masa'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na destek mesajları verdi. Financial Times gazetesine konuşan Demirtaş, "Muhalefetin birlikteliği sadece ayrışmayı ortadan kaldırmak için değil, seçimi kazanmak için de önemli. Kılıçdaroğlu, değişim ve demokrasi için önemli bir çaba sarf etti. Kürt seçmen ortak bir adaya değer veriyor ve Kılıçdaroğlu'nun seçim kampanyası için umutlu." dedi.

10:23 . 6/04/2023 Perşembe
Yeni Şafak
İngiliz medyasına konuşan Selahattin Demirtaş, Kemal Kılıçdaroğlu'na destek açıklaması yaptı.

İngiliz medyasına konuşan Selahattin Demirtaş, Kemal Kılıçdaroğlu'na destek açıklaması yaptı.

Terör soruşturmaları kapsamında cezaevinde bulunan Selahattin Demirtaş, İngiliz medyasına açıklamalarda bulundu. Financial Times gazetesine konuşan Demirtaş, Yedili Masa'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na destek mesajları verdi.

Demirtaş'tan Kılıçdaroğlu'na destek mesajları

Demirtaş şöyle konuştu:

"Muhalefetin birlikteliği sadece ayrışmayı ortadan kaldırmak için değil, seçimi kazanmak için de önemli.
Kılıçdaroğlu, değişim ve demokrasi için önemli bir çaba sarf etti. Kürt seçmen ortak bir adaya değer veriyor ve Kılıçdaroğlu'nun seçim kampanyası için umutlu. Fakat karar vermeden önce bekleyip göreceklerdir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef aldı

Cezaevinde siyaseti asla bırakmadım ve aktif olarak mücadelenin içinde olmaya çalıştım. Erdoğan açıkça beni hapiste tutacağını söylüyor. Bunu seçimden sonra da söyleyebilecek mi göreceğiz."

Kılıçdaroğlu'na PKK elebaşlarının kendisine yönelik desteği soruldu: Kavgayı değil barışı önceleyen bir anlayışı benimseyeceğiz
Kılıçdaroğlu'na PKK elebaşlarının kendisine yönelik desteği soruldu: Kavgayı değil barışı önceleyen bir anlayışı benimseyeceğiz

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, katıldığı canlı yayında, cumhurbaşkanlığı adaylığını ilan etmesi sonrası terör örgütü PKK kanadından kendisine yönelik yapılan destek açıklamalarına değindi. Kaçamak yanıtlar veren Kılıçdaroğlu, terörü sadece Türkiye'de değil tüm Orta Doğu'da bitireceklerini öne sürüp, "Kavgayı değil barışı önceleyen bir anlayışı benimseyeceğiz." dedi. Geçmişte 'Türk askerinin Suriye'de Irak'ta ne işi var?' diyerek sınır ötesi operasyon tezkerelerine 'hayır' diyen Kılıçdaroğlu, "Bölgede terörden bıktık. Sadece biz değil Orta Doğu halkları da terörden bıktı. O bölgeyi tamamen terörden temizlemek zorundayız." diye konuştu.

Kılıçdaroğlu'nun dostlarının 'anayasa' rahatsızlığı: HDP'li Nuray Özdoğan'dan 'dokunulmaz maddelerle ilerlemek mümkün değil' çıkışı
Kılıçdaroğlu'nun dostlarının 'anayasa' rahatsızlığı: HDP'li Nuray Özdoğan'dan 'dokunulmaz maddelerle ilerlemek mümkün değil' çıkışı

Terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP, 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlerde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na destek vereceğini ve aday çıkarmayacağını açıkladı. Malumun ilamı olan açıklama sonrası CHP lideri, ilk iş olarak HDP'yi ziyaret ederek "Herkesle kucaklaşacağız" dedi. Kılıçdaroğlu'nun dostları ise kirli planlarını gün yüzüne çıkarmaya başladı. HDP'li Nuray Özdoğan, PKK'nın kanalına yaptığı açıklamada, Anayasa'nın ilk dört maddesinin değiştirilmesi gerektiğini söyleyerek, "Türkçe'yi tek dil kabul eden, Türklüğü tek ulus olarak kabul eden bir anayasayla ilerlemek mümkün değil." diye konuştu.


#Selahattin Demirtaş
#Kemal Kılıçdaroğlu
#Yedili Masa
10 dakika önce
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