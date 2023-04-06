İngiliz medyasına konuşan Demirtaş'tan Kılıçdaroğlu'na tam destek: Kürt seçmen seçim kampanyası için umutlu

İngiliz medyasına konuşan Selahattin Demirtaş, Kemal Kılıçdaroğlu'na destek açıklaması yaptı.
Terör soruşturmaları kapsamında cezaevinde bulunan Selahattin Demirtaş, İngiliz medyasına açıklamalarda bulundu. Financial Times gazetesine konuşan Demirtaş, Yedili Masa'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na destek mesajları verdi.
Demirtaş'tan Kılıçdaroğlu'na destek mesajları
Demirtaş'tan Kılıçdaroğlu'na destek mesajları
Demirtaş şöyle konuştu:
"Muhalefetin birlikteliği sadece ayrışmayı ortadan kaldırmak için değil, seçimi kazanmak için de önemli.
Kılıçdaroğlu, değişim ve demokrasi için önemli bir çaba sarf etti. Kürt seçmen ortak bir adaya değer veriyor ve Kılıçdaroğlu'nun seçim kampanyası için umutlu. Fakat karar vermeden önce bekleyip göreceklerdir.
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Cezaevinde siyaseti asla bırakmadım ve aktif olarak mücadelenin içinde olmaya çalıştım. Erdoğan açıkça beni hapiste tutacağını söylüyor. Bunu seçimden sonra da söyleyebilecek mi göreceğiz."
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10 dakika önce