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İngiliz Middle East Eye: Erdoğan ikinci turda güçlü bir konumda

İngiltere merkezli medya organı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 28 Mayıs için önde olduğunu yazdı. Buna gerekçe olarak, Sinan Oğan'a giden oyların geri dönme ihtimali gösterildi.

10:12 . 16/05/2023 Salı
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Recep Tayyip Erdoğan

Recep Tayyip Erdoğan

14 Mayıs seçimlerinde ne Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ne de cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 50'yi geçemedi.

İlk turunu Erdoğan'ın önde tamamladığı seçimler, 28 Mayıs'ta yapılacak ikinci tura kalırken, sandıklardan nasıl bir sonucun çıkabileceğine dair analizler uluslararası medyada yer almaya başladı.

İkinci turda kolayca kazanabilir

İngiltere merkezli Middle East Eye, "Türk yetkililer ve Erdoğan'a yakın kaynaklar, Erdoğan'ın ikinci turu kolayca kazanabileceğinden emin olduklarını söyledi." diye yazdı.

Erdoğan'ın ikinci turda avantajlara sahip olduğu, bu noktada iki etmenin öne çıktığına dikkat çekildi.

Meclis çoğunluğu elinde

İlk olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğini yaptığı AK Parti'nin, MHP ile birlikte Meclis çoğunluğunu elinde tuttuğu anımsatıldı.

İkinci etmen olarak, yüzde 5,17 oranında oy alan Sinan Oğan'a yönelen seçmenin sergilemesi muhtemel tavra işaret edildi. Bu oyların yeniden Erdoğan'a dönmesinin yüksek ihtimal olduğu, bazı illerden örneklerle anlatıldı:

Bazı illerdeki oy davranışlarına dikkat çektiler

Erdoğan, 2018'de yüzde 74,2 aldığı Konya'da yüzde 5,3'lük bir kayıp yaşamış gibi görünüyor. Şimdiki oran 68,9. Oğan, yüzde 6,76 oy aldı.

Kayseri'de Erdoğan'ın oy oranı 2018'den bu yana yüzde 6,6 düştü. Oğan yüzde 8,7'de.

Yozgat, Erdoğan'a beş yıl önce yüzde 75,5 olan oyların yüzde 72,6'sını verdi. Oğan'ın yüzde 5,7'si var. Sivas'ta Erdoğan yüzde 72,3'ten yüzde 69,6'ya düştü. Oğan yüzde 6,1'de.

İkinci turda Erdoğan'a dönecekler

Haberin devamında, "Bu analiz, Erdoğan seçmeninin öyle ya da böyle Oğan'a geçtiğini gösteriyor. Bu seçmenler, muhtemelen ikinci turda Erdoğan'a dönecek." notu paylaşıldı.

Elindeki kart: Cumhurbaşkanı yardımcılığı

Öte yandan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın elinde başka kartların da yer aldığı, Kılıçdaroğlu'nun aksine cumhurbaşkanı yardımcılığına kimi getireceğini henüz açıklamamasının bunlardan biri olduğu belirtildi.



#Middle East Eye
#Recep Tayyip Erdoğan
#Sinan Oğan
7 dakika önce
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