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İngilizden Kılıçdaroğlu analizi: Muhalefet çaresizce milliyetçi kartını oynuyor

İngiltere merkezli Financial Times, Yedili Masa'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 28 Mayıs öncesi gidişatı tersine çevirmeye çalıştığını belirtti. Muhalefetin çaresizlik sinyalleri verdiği ifade edilirken, "Tabanın morali bozuk" denildi.

10:49 . 20/05/2023 Cumartesi
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Kemal Kılıçdaroğlu

Kemal Kılıçdaroğlu

Yedili Masa'nın Cumhurbaşkanı adayı
Kemal Kılıçdaroğlu
, 14 Mayıs seçimlerinin ilk turunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gerisinde kaldı.

İkinci turda kazanma hesapları yapan Kılıçdaroğlu, bu kez milliyetçi oylar şeklinde tarif edilen kesimin desteğini arıyor.

Milliyetçi tutum İngiliz gazetesinin radarında

28 Mayıs'ta gerçekleştirilecek ikinci tur öncesi milliyetçi söylemlere başvuran Kılıçdaroğlu,
"Terörü bitireceğim, mültecileri göndereceğim."
şeklinde mesajlar veriyor.
İngiltere merkezli Financial Times, Kılıçdaroğlu'nun mevcut konumunu
"Türkiye'nin 'çaresiz' muhalefeti milliyetçi kartını oynuyor"
başlığıyla ele aldı.

"28 Mayıs öncesi kampanyayı tersine çevirmeyi hedefliyor"

Kılıçdaroğlu'nun, 'tüm mültecileri evlerine gönderme' vaadiyle cumhurbaşkanlığı kampanyasını canlandırmaya çalıştığına dikkat çekildi:

Kılıçdaroğlu'nun son hamlesi, 28 Mayıs öncesi kampanyayı tersine çevirmeyi hedefliyor. Kılıçdaroğlu, Erdoğan ile ilk turda oluşan oy boşluğunu doldurmayı hedefliyor.

"Çaresizlik sinyalleri veriyor"

Diğer taraftan, Kemal Kılıçdaroğlu'nun takındığı tavra tepkiler olduğuna da söz konusu haberde dikkat çekildi:

CHP'nin eski bir milletvekili, Kılıçdaroğlu'nun sağa kaymasının 'çaresizlik sinyalleri' verdiğini ve sonunda geri tepeceğini söyledi.

Kılıçdaroğlu'na üç tavsiye

İsmi açıklanmayan vekil, Kılıçdaroğlu'nun ikinci tura az bir süre kala nasıl bir yol haritası izlemesi gerektiğini anlatırken, "Sakin, yetenekli, kararlı bir lider portresi sunması gerekiyor." dedi.

Tabanın morali bozuk

İlk turda istenilen sonucun elde edilememesinin muhalefet cephesinde moral bozukluğuna yol açtığına işaret edildi:

Kılıçdaroğlu seçim gecesi çıkıp kendi zafer konuşmasını yapsaydı anlatıyı yönetebilirdi ama bunun yerine tam bir başarısızlık hikayesine dönüştü. Artık muhalefetin stratejisi morali bozuk tabanı sağlamlaştırmayı içermeli.



#Kemal Kılıçdaroğlu
#Financial Times
#Seçim
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