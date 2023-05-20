İngilizden Kılıçdaroğlu analizi: Muhalefet çaresizce milliyetçi kartını oynuyor

Kemal Kılıçdaroğlu
İkinci turda kazanma hesapları yapan Kılıçdaroğlu, bu kez milliyetçi oylar şeklinde tarif edilen kesimin desteğini arıyor.
Milliyetçi tutum İngiliz gazetesinin radarında
"28 Mayıs öncesi kampanyayı tersine çevirmeyi hedefliyor"
Kılıçdaroğlu'nun, 'tüm mültecileri evlerine gönderme' vaadiyle cumhurbaşkanlığı kampanyasını canlandırmaya çalıştığına dikkat çekildi:
Kılıçdaroğlu'nun son hamlesi, 28 Mayıs öncesi kampanyayı tersine çevirmeyi hedefliyor. Kılıçdaroğlu, Erdoğan ile ilk turda oluşan oy boşluğunu doldurmayı hedefliyor.
"Çaresizlik sinyalleri veriyor"
Diğer taraftan, Kemal Kılıçdaroğlu'nun takındığı tavra tepkiler olduğuna da söz konusu haberde dikkat çekildi:
CHP'nin eski bir milletvekili, Kılıçdaroğlu'nun sağa kaymasının 'çaresizlik sinyalleri' verdiğini ve sonunda geri tepeceğini söyledi.
Kılıçdaroğlu'na üç tavsiye
İsmi açıklanmayan vekil, Kılıçdaroğlu'nun ikinci tura az bir süre kala nasıl bir yol haritası izlemesi gerektiğini anlatırken, "Sakin, yetenekli, kararlı bir lider portresi sunması gerekiyor." dedi.
Tabanın morali bozuk
İlk turda istenilen sonucun elde edilememesinin muhalefet cephesinde moral bozukluğuna yol açtığına işaret edildi:
Kılıçdaroğlu seçim gecesi çıkıp kendi zafer konuşmasını yapsaydı anlatıyı yönetebilirdi ama bunun yerine tam bir başarısızlık hikayesine dönüştü. Artık muhalefetin stratejisi morali bozuk tabanı sağlamlaştırmayı içermeli.