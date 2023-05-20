İngilizden Kılıçdaroğlu analizi: Muhalefet çaresizce milliyetçi kartını oynuyor

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, "Bir yandan Fatih Erbakan'dan daha Erbakancı bir Kılıçdaroğlu. Bir yandan Sayın Bahçeli'den daha milliyetçi Başbuğ bir Kılıçdaroğlu ama yetmiyor anlaşılan bütün bunlar yetmedi şimdi Malkoçoğlu olmaya koyulmuş. Artık Malkoçoğlu Kılıçdaroğlu, nasıl yapacağını şaşırdı." dedi.