İngiltere'den Rumları kızdıracak adım: KKTC'ye önemli destek

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İngiliz Milletvekili Sammy Wilson, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin tanınması gerektiğini vurguladı.
İngiliz Milletvekili, Kuzey İrlanda barış sürecinde imzalanan ve "Hayırlı Cuma Anlaşması" olarak da bilinen Belfast Anlaşması'na işaret etti, "Kosova'nın bağımsızlığına ilişkin Uluslararası Adalet Divanı'nın 2010 kararı KKTC'nin talebine daha fazla yasallık sağlamalıdır" ifadelerini kullandı.
Wilson, Kıbrıs'ta çözüm planlarını Rumların reddettiğini vurguladı, İngiltere'nin bu süreçte Kıbrıs Türkleri ve Rumlar arasında ara bulucu olmasını istedi.