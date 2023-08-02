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İngiltere'den Rumları kızdıracak adım: KKTC'ye önemli destek

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin tanınmasına İngiltere'den önemli bir destek geldi. İngiliz Milletvekili Sammy Wilson, KKTC'nin Birleşmiş Milletler tarafından bağımsız bir devlet olarak kabul edilememesi için hiçbir neden olmadığını ifade etti.

09:04 . 2/08/2023 الأربعاء
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İngiliz Milletvekili
Sammy Wilson
, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin dünya tarafından tanınmasına destek verdi. 'Kıbrıs'ın da "hayırlı Cuma anlaşması"na ihtiyacı var' başlıklı bir yazı yazan Wilson, "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Birleşmiş Milletler tarafından bağımsız bir devlet olarak kabul edilememesi için hiçbir neden yok" dedi.

İngiliz Milletvekili Sammy Wilson, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin tanınması gerektiğini vurguladı.

İngiliz siyaset dergisi Politicshome'da bir yazı kaleme alan Sammy Wilson,
"Kıbrıs Adası'nda sınırın her iki tarafında tam olarak işleyen hükümetler ve demokratik sistemler var"
diye yazdı, KKTC'nin Birleşmiş Milletler tarafından tanınmaması için bir neden olmadığını vurguladı.

İngiliz Milletvekili, Kuzey İrlanda barış sürecinde imzalanan ve "Hayırlı Cuma Anlaşması" olarak da bilinen Belfast Anlaşması'na işaret etti, "Kosova'nın bağımsızlığına ilişkin Uluslararası Adalet Divanı'nın 2010 kararı KKTC'nin talebine daha fazla yasallık sağlamalıdır" ifadelerini kullandı.

Wilson, Kıbrıs'ta çözüm planlarını Rumların reddettiğini vurguladı, İngiltere'nin bu süreçte Kıbrıs Türkleri ve Rumlar arasında ara bulucu olmasını istedi.


#Sammy Wilson
#İngiltere
#KKTC
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