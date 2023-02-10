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İngiltere'den Türkiye'ye sahra hastanesi nakliye uçağı ve insani yardım malzemesi

İngiltere, Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenenler için sahra hastanesi, sağlık ekibi ve insani yardım malzemesi ile ölü ve yaralıların taşınması için nakliye uçağı gönderiyor.

11:59 . 10/02/2023 Cuma
AA
Foto/arşiv

Foto/arşiv

İngiltere Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, sahra hastanesi, yardım malzemeleri ve sağlık görevlilerini taşıyan "C130 Herkül" tipi nakliye uçağı ile "A400M" tipi nakliye uçağı Türkiye saati ile sabah erken saatlerde yola çıktı.


İçinde taşınabilir yoğun bakım ünitesi de bulunan "C130 Herkül" tipi nakliye uçağı ile sahra hastanesi, bölgede kritik müdahalelerde kullanılabilecek.


"C130 Herkül", Türkiye içinde ölü ve yaralı nakli için de Türkiye'nin hizmetine sunulacak.

"A400M" nakliye uçağı, termal battaniyelerin de bulunduğu insani yardım ürünlerini bölgeye taşıyacak. Bu uçak, İngiltere'nin Ankara Büyükelçiliğindeki 8 kişilik askeri ekibin koordinasyonunda bölgeye ulaşacak.


İngiltere, "asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Türkiye'ye 77 kişilik arama kurtarma ekibi de göndermişti.




#A400M
#C130 askeri nakliye uçağı
#c130 herkül
#İngiltere
1 saat önce
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İngiltere'den Türkiye'ye sahra hastanesi nakliye uçağı ve insani yardım malzemesi
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