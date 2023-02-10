İngiltere'den Türkiye'ye sahra hastanesi nakliye uçağı ve insani yardım malzemesi

Ülkemizde yaşanan merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 10 ili etkileyen 7.7 şiddetindeki deprem büyük bir yıkıma ve can kaybına neden oldu. Depremin şiddeti farketmeksizin depremlerde alınacak tedbirlerin büyük bir önemi bulunuyor. Devreme evde yakalanan kişilerin evin hangi bölümlerinin daha güvenli olduğunu bilmesi de bunlar bir tanesi. Peki depremde evin en güvenli yeri neresi? İşte sorunun cevabı.