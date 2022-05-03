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Gündem İngilterenin en çok aranan şüphelisi İstanbulda yakalandı
İSTANBUL

İngiltere'nin en çok aranan şüphelisi İstanbul'da yakalandı

İngiltere'nin en çok aranan şüphelisi, Alex Male sahte pasaportla Türkiye'ye giriş yapmak isterken havalimanı polisi tarafından yakalandı.

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Haber Merkezi DHA
İngilterenin en çok aranan şüphelisi İstanbulda yakalandı
Alex Male

Uyuşturucu ticareti ve kara para aklama suçlarından aranan İngiliz Alex Male, Lizbon'dan İstanbul Havalimanı'na geldi. 29 Nisan Cuma gibi saat 19.00 sıralarında Türkiye'ye girmek için pasaport kontrol noktasına gelen Male'nin havalimanı polisi tarafından yapılan kontrolde belgesinin sahte olduğu ortaya çıktı.
Hakkında yakalama kararı bulunan ve İngiltere'nin en çok aranan şüphelisi olan Male'in Lizbon'a geri gönderilmesi için polis, Portekizli makamlarla irtibata geçti.
Lizbon'a geri gönderilen Alex Male Lizbon Havalimanı'nda gözaltına alındı. Şüphelinin yakalandığı anlar havalimanının güvenlik kameralarına yansıdı.

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