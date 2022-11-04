İngiltere'ye giden Kılıçdaroğlu FETÖ yandaşı Amberin Zaman'la bir araya geldi

İngiltere'den önce gittiği ABD'de temaslarını tamamlayan Kılıçdaroğlu, ardından kara yolu ile Pensilvanya üzerinden Washington'a gitti ve örgüt yandaşı Amberin Zaman'la bir araya geldi.

Sık sık PKK ve Suriye'deki uzantılarına verdiği destekle gündeme gelen Amberin Zaman, Kılıçdaroğlu ile görüşmesinde çekilen fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştı.

Sayın ⁦@kilicdarogluk⁩ ile Londra’da bir araya gelip sohbet etmek çok yüreklendiriciydi gerçekten. Her şey güzel olacak 🎈 pic.twitter.com/89cfojOeEJ — Amberin Zaman (@amberinzaman) November 3, 2022

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"Kılıçdaroğlu ile sohbet etmek çok yüreklendiriciydi"

Zaman, fotoğrafın altına "Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ile Londra'da bir araya gelip sohbet etmek çok yüreklendiriciydi gerçekten. Her şey güzel olacak" notunu düştü.