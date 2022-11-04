Gündem İngiltereye giden Kılıçdaroğlu FETÖ yandaşı Amberin Zamanla bir araya geldi
POLİTİKA

İngiltere'ye giden Kılıçdaroğlu FETÖ yandaşı Amberin Zaman'la bir araya geldi

ABD'de temaslarının tamamlanması üzerine İngiltere'ye geçen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, PKK ve uzantılarına verdiği destekle gündeme gelen örgüt yandaşı Amberin Zaman ile bir araya geldi. Zaman, bu görüşmenin fotoğrafını "Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ile Londra'da bir araya gelip sohbet etmek çok yüreklendiriciydi gerçekten. Her şey güzel olacak" notunu düşerek sosyal medya hesabından paylaştı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Diğer
İngiltereye giden Kılıçdaroğlu FETÖ yandaşı Amberin Zamanla bir araya geldi
Kemal Kılıçdaroğlu ve Amberin Zaman

İngiltere'den önce gittiği ABD'de temaslarını tamamlayan Kılıçdaroğlu, ardından kara yolu ile Pensilvanya üzerinden Washington'a gitti ve örgüt yandaşı Amberin Zaman'la bir araya geldi.

  • Sık sık PKK ve Suriye'deki uzantılarına verdiği destekle gündeme gelen Amberin Zaman, Kılıçdaroğlu ile görüşmesinde çekilen fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştı.

Amberin Zaman'dan tepki çeken tweet
GÜNDEM
Amberin Zaman'dan tepki çeken tweet

Amberin Zaman: IŞİD yüzünden tatilim ertelendi
HAYAT
Amberin Zaman: IŞİD yüzünden tatilim ertelendi

"Kılıçdaroğlu ile sohbet etmek çok yüreklendiriciydi"

Zaman, fotoğrafın altına "Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ile Londra'da bir araya gelip sohbet etmek çok yüreklendiriciydi gerçekten. Her şey güzel olacak" notunu düştü.

KRT TV Kılıçdaroğlu'nun yanıt vermediği bölümü yayından kaldırdı
GÜNDEM
KRT TV Kılıçdaroğlu'nun yanıt vermediği bölümü yayından kaldırdı
Türkiyeye NATO mesajı

Türkiye'ye NATO mesajı

'Üyeliğimizi onaylayacağı konusunda iyimserim'
Bu köydeherkesin soyadı aynı

Bu köyde
herkesin soyadı aynı

Karışıklık olmasın diye isimlerinin yanına rakam koyuyorlar.
Paraları PKKya yollamışlar

Paraları PKK'ya yollamışlar

​İstanbul merkezli 25 ilde 'ehliyet' operasyonu.

​Kalp krizi geçiren bir kişi hayatını kaybetti.

​Türk Kızılay tarafından hazırlanarak Kapadokya semalarında sergilendi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, MÜSİAD EXPO'da konuştu.

​Kuzey Kore'den Güney Kore'ye gözdağı.

Biyo-Jet Yakıt Projesi büyük yankı uyandırdı.

​Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinden acı haber.

Marmara bir yıl arayla gözlemlendi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.