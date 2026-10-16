İnsan hakları kurulları daha aktif çalışacak

Rehbere göre vatandaşların hak ihlali şikâyetleri kayıt altına alınarak incelenecek ve sonuçlar en geç 30 gün içinde başvuru sahiplerine bildirilecek. Suç şüphesi taşıyan konular savcılıklara, idari işlem gerektirenler ise ilgili kurumlara iletilecek. Karakol ve nezarethanelerdeki koşullar izlenecek, tespit edilen eksikliklerin giderilmesi için ilgili makamlara tavsiyelerde bulunulacak. Kurullar, çalışmalarını her ay TİHEK’e raporlayacak.

YERİNDE İNCELEME YAPILACAK

Kurullar, insan hakları uygulamalarını değerlendirmek amacıyla kamu kurumlarına ziyaretler gerçekleştirecek. Kadınların, çocukların, hastaların ve engellilerin haklarına yönelik araştırmalar yürütülecek. Okula gidemeyen çocukların sorunları ile çocuk işçiliği ve çocuk dilenciliğinin önlenmesine yönelik çalışmalar yapılacak. İnsan hakları ihlallerine yol açan çevre ve trafik sorunları da araştırılacak. Kurulların kararları tavsiye niteliğinde olacak ve bağlayıcılık taşımayacak.

RAPORLAR 10 GÜNDE GÖNDERİLECEK

İllerde vali veya görevlendireceği vali yardımcısının, ilçelerde ise kaymakamın başkanlığındaki kurullar ayda en az bir kez toplanacak. Aylık faaliyet raporları, takip eden ayın ilk 10 günü içinde valilik aracılığıyla TİHEK’e gönderilecek. Raporlarda toplantılarda alınan kararlara, başvuruların sonuçlarına, alıkonulma merkezlerine yapılan ziyaretlerde elde edilen bulgulara, eğitim faaliyetlerine ve yerel düzeyde karşılaşılan insan hakları sorunlarına yer verilecek.

Hayat

Artık saniye uygulaması kalkıyor: Zaman ölçümü değişebilir Türkiye dahil 69 ülke oylayacak

Hayat

Yardımdan eğitime uzanan iyilik köprüsü: Vuslat Derneği

Hayat

Yardım çağrısı yaptılar: İstanbul'daki sağanak ünlü isimleri de vurdu, Murat Boz ve Demet Özdemir mahsur kaldı