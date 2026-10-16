Para kulelerini itiraf etti

Silivri’de görülen duruşmada, kamuoyunda ‘para kuleleri olayı’ olarak bilinen CHP İstanbul il binasının satın alınma sürecini anlatan İmamoğlu, paranın bir kısmının resmi, bir kısmının da gayri resmi olarak ödendiğini kabul etti. Dönemin CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na da şuçlamalar yönelten İmamoğlu, şunları kaydetti:

GAYRİRESMİ ÖDEDİK

“Bir siyasi parti binası alındı. Türkiye'nin gayrimenkul alım sektöründe olduğu gibi bir kısmı resmi ödendi, bir kısmı gayri resmi ödendi. Burada Mustafa Can Poyraz çıktı. Ben de diyorum ki Can Poyraz kim? Baktım meğerse bu konuyla ilgili gelmiş, sanık. O dönemde İl başkanımızın basın danışmanı. Bağış kampanyasını anlattı, insanlara bağış yaptırdı. Kişi başı 55 bin lira verenler olduğunu. 'Zaten verilen para toplasan 300 küsur kişi yapar' dedi. Bunların topladığı oraya götürüldü."

KILIÇDAROĞLU DİNLENSİN

“İddianamede CHP İstanbul İl Başkanlığı'nın satın alınmasına ilişkin suçlama için dönemin genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun mahkemede tanık olarak dinlenmesini ve duruşmaya getirilmesini talep ediyorum. Kendisi o dönemdeki il başkanı ile konuştu. Ona her şey anlatıldı, ben de oradaydım. Tek bir sesi, itirazı olmadı. Benim gözümün önünde, o dönemin genel başkanına, Kemal Kılıçdaroğlu'na bu olayın, buranın nasıl alınacağı anlatıldı. İl başkanı anlattı. O da biliyor her şeyi. Kendisi her şeye laf yetiştiriyor. Bu konuda cevap vermiyor. Bu konuda çıt yok. Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu konuyla ilgili tanık olarak dinlenilmesini, bu madde ile ilgili buraya tanık olarak çağrılmasını talep ediyorum. Ayıptır. Ayıptır ya. Sanki o il binası gökten zembille indi. Talep ediyorum. Tanık olarak dinletilmesini talep ediyorum. Ayıptır. İki kelime edecek edemiyor. Bu nasıl bir iş ya?”

Yargı üyelerine hakaret soruşturması

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, savunmasında hakim savcı ve kamu görevlilerine hakaret eden İBB eski Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında soruşturma başlattı. İmamoğlu dünkü savunmasında yargı mensupları için ‘aparat’, ‘foncular’, ‘rezil oluyorsun’, ‘müflis tüccara dönüşüyorsun’, ‘her tarafından pislik akıyor’, ‘Bu iddianameyi yazanlar benim için şaibelidir’, ‘bu ülkenin seçilmiş belediye başkanına, Cumhurbaşkanı adayına utanmadan sefil bir biçimde casus diye yazan savcılar var’ gibi ifadeler kullandı. Bu ifadeler üzerine harekete geçen Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, İmamoğlu hakkında "kamu görevlilerine görevi nedeniyle aleni hakaret" suçundan resen soruşturma başlattı.

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