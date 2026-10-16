Araçlar ve evler ne olacak?
, Cuma04:00, 16/10/2026
Yeni Şafak
İstanbul.
Sigorta uzmanı Enver Şişeci, sel nedeniyle zarar gören araç ve konutlarda tazminat alınabilmesi için sigorta poliçesinin kapsamına dikkat edilmesi gerektiğini belirtti.
Zorunlu trafik sigortası ile DASK’ın sel hasarlarını karşılamadığını vurgulayan Şişeci, araçlarda kasko, konutlarda ise sel teminatını içeren sigorta poliçelerinin devreye girdiğini kaydetti. Kaskosunda sel teminatı bulunan araç sahiplerinin hasarı 5 gün içinde sigorta şirketine bildirmesi gerektiğini anlatan Şişeci, “Sigorta kapsamında yapılan incelemelerin ardından tazminat süreci başlıyor. Konut sigortasında da ödemeler 40 gün içinde, kasko sigortasında ise 10 gün içinde yapılıyor" dedi.
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