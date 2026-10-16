Sahada tüm tedbirler alınıyor

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, FETÖ’nün Siyonizm’e uşaklık yaptığını söyledi.

Türkiye Maarif Vakfı 10. Yıl Programı’na katılan Erdoğan, Antalya ve İstanbul’daki yağıştan, sel ve su baskınlarından etkilenenlere ‘Geçmiş olsun’ dileklerini iletti. Hayatını kaybeden 3 vatandaşa Allah’tan rahmet dileyen Erdoğan, “AFAD başta olmak üzere devletimizin tüm kurumları koordinasyon içinde çalışmakta, vatandaşlarımıza gerekli ikazları yaparken sahada tedbirleri almaktadır. Yeni sıkıntıların önüne geçilebilmesi için halkımızın resmi kurumlarımızın uyarılarını dikkatle takip etmelerini istiyoruz” dedi.

YILLARCA ÖRGÜTE ELEMAN DEVŞİRDİ

10 sene önce büyük hedeflerle yola revan olan Türkiye Maarif Vakfı’nın bugün 6 kıtada ve 66 ülkede faaliyet gösterdiğine dikkat çeken Erdoğan, “Biz uluslararası eğitimi uzun soluklu bir maraton olarak görüyoruz. Maarif Vakfımız Asya’dan Afrika’ya, Balkanlardan Kafkasya’ya dünyanın farklı yerlerinde yaşayan çocuklara ve gençlere yeni imkânlar sunuyor” vurgusu yaptı. “Bundan 10 sene önce Türkiye Maarif Vakfımızın kuruluşunda ülkemizin yurt dışındaki eğitim faaliyetlerini güçlü, güvenilir ve kurumsal bir yapıya kavuşturma hedefimiz başat bir rol oynadı” diyen Erdoğan, şöyle konuştu: “FETÖ’nün yurt dışındaki eğitim yapılanmasının yol açtığı sorunların en az hasarla atlatılması da vakfımızın görev ve sorumlulukları arasındaydı. FETÖ yıllar boyunca farklı ülkelerde açtığı okulları kendi yapılanmasını geliştirmek, örgüte eleman devşirmek, ekonomik imkânlar elde etmek ve uluslararası nüfus kazanmak amacıyla kullandı.”

EMPERYALİZME HİZMET ETTİLER

Üstelik bu ihanet şebekesi bütün bunları güya Türkiye adına hareket ediyormuş izlenimi uyandırarak yapmaya çalıştı. Türkiye’den beslendiler, milletimizin iyi niyetini, alicenaplığını sömürdüler ama küresel emperyalizme hizmet ettiler. Siyonizm'e uşaklık yaptılar. 15 Temmuz’un ardından FETÖ ile topyekûn mücadeleye hız verdik. Ülkemiz içinde örgütün kolunu bacağını keserken yurt dışında da eğitim kurumu maskesi altında işlettiği fitne yuvalarını dağıtmaya odaklandık. 50’yi aşkın ülkede FETÖ bağlantılı okulların tamamen veya kısmen kapatılmasını sağladık.

ÇOK DAHA SEFİL HALE GELECEKLER

“Türkiye Maarif Vakfımız, FETÖ’ye ait eğitim kurumlarının devralınmasında önemli sorumluluklar üstlendi. Bu okullardaki öğrencilerin mağdur edilmemesi ve eğitimlerinin kesintiye uğramaması için azami hassasiyet gösterdik. Geçmişte dünyanın farklı bölgelerinde Türkiye’nin imaj ve itibarını kirli ve karanlık emelleri için meşruiyet kalkanı haline getiren FETÖ’nün bugün pek çok ülkede esamesi dahi okunmuyor. Örgüt içi menfaat çatışmalarının tetiklediği yeni itiraflarla birlikte yabancı dostlarımız da bu takiyeci örgütün gerçek yüzünü görmeye başladı. Yarın çok daha acınası, çok daha sefil hale gelecekler. Bu millete ve bu ülkeye yaptıkları ihanetin bedelini hem bu dünyada hem de Mahkeme-i Kübra’da inşallah ödeyecekler. Biz de hukuk ve demokrasi zemininde bunların peşini bırakmayacağız.”

Gayretine şahidiz

“Üsküdar Belediye Başkan Vekili Dündar Ziya Gültekin kardeşimiz trafik kazasında vefat etti” ifadelerini kullanan Erdoğan, “Gayretine, samimiyetine, Üsküdar sevdasına bizzat şahit olduğumuz Ziya kardeşimize Yüce Allah’tan gani gani rahmet diliyor, kederli ailesine, yakınlarına, AK Parti camiasına ve Üsküdar halkına sabır ve başsağlığı temenni ediyorum” diye konuştu.

Türkiye küresel bir oyuncu

“Dünyanın birçok ülkesinde Türkçe konuşan, Türkiye’yi bilen, tanıyan, Türk kültürünü ilgiyle takip eden çok sayıda insana rastlıyoruz” diyen Erdoğan şöyle devam etti: “Yıllarca kendi evlatlarını, kılık kıyafeti, inancı, siyasi görüşü sebebiyle yurt dışına gitmek zorunda bırakmış bir ülkeden bugün kendi çocuklarına birinci sınıf eğitim vermekle kalmayıp her yıl yurt dışından on binlerce öğrenci çeken bir ülke konumuna gelmemiz, Türkiye adına elbette büyük bir başarıdır. Dünyaya ve Türkiye’ye başkalarının penceresinden bakanlar halen farkına varamamış olsalar da ülkemiz bugün küresel bir oyuncudur. Sadece savunma sanayiinde, sadece diplomaside, turizmde, dış ticarette değil, uluslararası eğitim vizyonu itibarıyla de artık yeni bir ligdeyiz. Biz tarihinde sömürgecilik ayıbı olmayan bir milletiz. Dün olduğu gibi bugün de aynı hassasiyetle hareket ediyoruz.”

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