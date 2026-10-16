Şebeke suyuna dikkat

Halk sağlığı ve enfeksiyon hastalıkları uzmanları, sel sularının salgına neden olabileceği uyarısında bulundu.

TEMKİNLİ KULLANIN

Selin ardından suya kir ve çamurun karışabileceğini ifade eden Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Alper Şener, “Şebeke suyunda bulunan klorun etkisi azalabilir veya sudaki klor miktarı yetersiz kalabilir. Bu durumda suda bakteri, virüs ve parazitler olur. Suyun gözle görülür şekilde kirli olmaması, temiz olduğu anlamına gelmez. Temkinli olmakta fayda var" dedi. Halk Sağlığı Uzmanı Oğuz Özyaral ise, “Kanalizasyon suları sel sularına karışmış olabilir. Sel sularıyla temas en aza indirilmeli” diye konuştu.

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