Hani dereler ıslah edilmişti?

Ayamama, Kağıthane, Ayazağa, Alibey, Nakkaş ve Alibahadır dereleri taştı; evleri, tarihi yapıları ve yolları su bastı, araçlar sürüklendi, vatandaşlar mahsur kaldı.

AYAMAMA ISLAHI TAMAMLANMIŞTI

İBB, Ayamama Deresi’nde 2023’te ıslahın tamamlandığını, 2025’te dere çevresinin yürüyüş ve bisiklet alanlarına dönüştürüldüğünü duyurmuştu. Ancak son yağışta Küçükçekmece’de caddeler göle döndü, sitelerin bahçelerini su bastı. Kağıthane Deresi’nin taşmasıyla tarihi Sadabad Camii’nin bahçesi ve çevresindeki yapılar sular altında kaldı. İBB, Cendere olarak da bilinen derede 2024’te 5 bin metreden fazla ıslah çalışmasının tamamlandığını açıklamıştı.

AYAZAĞA'DA ARAÇLAR SÜRÜKLENDİ

Sarıyer’de Ayazağa Deresi taştı, araçlar akıntıya kapıldı, mahsur kalanlar halatlarla kurtarıldı. İBB, 2024’te dere için periyodik temizlik ve kesit genişletme çalışmalarının tamamlandığını duyurmuştu. Arnavutköy’ün Bolluca ve Boğazköy kesimlerinde Alibey Deresi taştı; yolları ve bir okulun bahçesini su bastı, dolmuşta mahsur kalan yolcular kurtarıldı. Küçükçekmece’de Nakkaş Deresi’nin taşmasıyla bir sitenin bahçesi ve otoparkı, Beykoz Alibahadır’da ise yollar su altında kaldı. İSKİ, burada ıslah çalışmalarının büyük ölçüde tamamlandığını mayıs ayında açıklamıştı.

TAŞKIN YOKMUŞ

AKOM’un 27 Eylül’de mazgal, ızgara ve dere temizliklerinin tamamlandığını duyurmasına rağmen Çayırbaşı ve Sırmacılar'da mazgallar işlevsiz kaldı. Öte yandan İBB Meclisi’nde CHP’li Gökhan Taneri Vural, su baskını yaşanmadığını savundu. İtirazlar üzerine bazı bölgelerde baskınları kabul eden Vural, olayların büyük çaplı afet tablosu oluşturmadığını ileri sürdü.

Özgün

İstanbul’da sağanak sonrası yeni önlem: 6 güzergah trafiğe kapatıldı

Özgün

Düzce'de okullar tatil mi? 16 Ekim cuma okul var mı, üniversiteler tatil mi? Valilik açıkladı

Özgün

Zonguldak'ta yarın okullar tatil mi? 16 Ekim'de idari izin var mı? Valilikten açıklama