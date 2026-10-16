Ziya Gültekin trafik kazasında hayatını kaybetti

Üsküdar Belediye Başkan Vekili Dündar Ziya Gültekin (43), trafik kazasında hayatını kaybetti. Kaza dün Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde yaşandı. Ankara istikametinde seyreden Gültekin'in içinde bulunduğu M.K. idaresindeki 34 VR 2034 plakalı otomobil, Kaynaşlı Sarıçökek mevkisinde aynı yönde seyreden N.A. yönetimindeki 16 ARZ 453 plakalı otomobille çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Dündar Ziya Gültekin, Özel Kalem Müdürü Harun Dursun ve şoförü M.K. ile diğer otomobilin sürücüsü N.A., araçtaki A.M.A. ve Y.A. sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Gültekin, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

BUGÜN TOPRAĞA VERİLECEK

AK Parti Düzce İl Başkanı Hasan Şengüloğlu, kaza anından bu yana bütün tıbbi müdahalelerin yapıldığını belirterek, "Maalesef kurtaramadık. Başımız sağ olsun" dedi. Gültekin'in vücudunda kazaya bağlı herhangi bir yaralanma ve darbe gözükmediğini bildiren Şengüloğlu, "Olayın şokuyla kalp krizi geçirdiği değerlendiriliyor. İlerleyen süreçte netleşecek" dedi. İncelemelerin ardından Düzce Belediyesi gasilhanesine götürülen Gültekin'in cenazesinin, bugün cuma vakti Marmara İlahiyat Camii'nde kılınacak namazın ardından defnedileceği öğrenildi.

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