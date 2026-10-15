Sel çalışmasına giden belediye greyderi ile otomobil çarpıştı: Dört yaralı
Sakarya’da sel ve taşkın çalışmalarına gitmekte olan belediyeye ait greyder ile otomobil çarpıştı. D-140 kara yolunda meydana gelen kazada yaralanan dört kişi hastaneye kaldırılırken, yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Sakarya’nın Akyazı ilçesinde, sel ve taşkın çalışmasına giden Akyazı Belediyesine ait greyder ile otomobilin çarptığı kazada 4 kişi yaralandı.
Yaralılar ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı
Kaza, akşam saatlerinde D-140 Adapazarı-Nallıhan-Ankara kara yolunun Şerefiye mevkisinde meydana geldi. Sel ve taşkın çalışmasına giden Akyazı Belediyesine ait greyder ile otomobil çarpıştı. 4 kişinin yaralandığı kaza ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Akyazı Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.