Sel eğitimi yine engelledi: Sakarya’da okullar bir gün daha tatil edildi

Sakarya Valiliğinin açıklamasında, meteorolojik verilere göre kentte "turuncu kodlu" şiddetli yağış uyarısı yapıldığı belirtildi.

Bu kapsamda şehir genelinde yarın kuvvetli yağış beklendiği ifade edilen açıklamada, bunun da genel hayatın olağan akışını olumsuz etkileyeceğinin, ulaşımda aksamalara sebep olacağının değerlendirildiği kaydedildi.

Açıklamada, hava koşulları sebebiyle meydana gelebilecek muhtemel olumsuzlukları önlemek amacıyla alınan tedbirler kapsamında il genelinde resmi ve özel tüm okul ve kurumlarda, ayrıca rektörlüklerce Sakarya Üniversitesi ve Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesinde eğitim öğretime yarın ara verildiği belirtildi.

Açıklamada, "Okullarda eğitime ara verilen günde anaokuluna ve ilkokula çocuğu devam eden kadın personel (sağlık, güvenlik ve 24 saat esasına göre hizmet veren birimlerde çalışan personelin durumu hizmetin gereği olarak ilgili birim amirleri tarafından değerlendirilecektir), malul, engelli, ağır kronik rahatsız ve hamile kamu çalışanları idari izinli sayılacaktır" bilgisi verildi.

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