Sağanak yağış hayatı durdurdu: Kocaeli'de eğitime bir gün daha ara verildi

Kocaeli'de 14 Ekim Perşembe akşamından itibaren şiddetini artıran sağanak yağışlar, kent genelinde yaşamı durma noktasına getirdi. Birçok ilçede sel ve su baskınları meydana gelirken, çok sayıda ev ile iş yerini sular altında kaldı ve bazı ana yollar ulaşıma kapandı.

Eğitime bir günlük ara

Yaşanan afet durumunun ardından Kocaeli Valiliği resmi X hesabı üzerinden yayımladığı bir basın duyurusuyla eğitime ara verildiğini ilan etti. Açıklamada, son meteorolojik verilere göre sağanak yağışın yarın da etkisini azaltarak devam edeceği belirtildi. Bu doğrultuda, 16 Ekim 2026 Cuma günü il genelindeki tüm eğitim kurumlarında eğitim ve öğretime bir gün ara verildiği kaydedildi.

Kamuda idari izin kararı

Valilik açıklaması kapsamında kamu personeline yönelik idari izin detayları da paylaşıldı. Alınan karara göre; kamu kurumlarında çalışan gazi, malül gazi, hamile, engelli ve kronik hastalığı olan personeller bir gün idari izinli sayılacak. Ayrıca, rehabilitasyon merkezi, anaokulu ve kreşlere devam eden çocuğu bulunan ile 10 yaşından küçük çocuğu olan kadın personeller de (kurum çalışma işleyişinde mesaisi zaruri olanlar hariç) bu idari izin kapsamına dâhil edildi.

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