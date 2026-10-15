Sağanak yağış hayatı durdurdu: Kocaeli'de eğitime bir gün daha ara verildi
Kocaeli'de hafta ortasından bu yana etkisini artıran ve birçok ilçede sel ile su baskınlarına neden olan şiddetli yağışların ardından Kocaeli Valiliği beklenen kararı duyurdu. Valilik, meteorolojik veriler ışığında il genelindeki tüm eğitim kurumlarında 16 Ekim Cuma günü itibarıyla eğitime bir gün süreyle ara verildiğini, risk grubundaki personelin idari izinli sayılacağını açıkladı.
Kocaeli'de 14 Ekim Perşembe akşamından itibaren şiddetini artıran sağanak yağışlar, kent genelinde yaşamı durma noktasına getirdi. Birçok ilçede sel ve su baskınları meydana gelirken, çok sayıda ev ile iş yerini sular altında kaldı ve bazı ana yollar ulaşıma kapandı.
Eğitime bir günlük ara
Yaşanan afet durumunun ardından Kocaeli Valiliği resmi X hesabı üzerinden yayımladığı bir basın duyurusuyla eğitime ara verildiğini ilan etti. Açıklamada, son meteorolojik verilere göre sağanak yağışın yarın da etkisini azaltarak devam edeceği belirtildi. Bu doğrultuda, 16 Ekim 2026 Cuma günü il genelindeki tüm eğitim kurumlarında eğitim ve öğretime bir gün ara verildiği kaydedildi.
Kamuda idari izin kararı
Valilik açıklaması kapsamında kamu personeline yönelik idari izin detayları da paylaşıldı. Alınan karara göre; kamu kurumlarında çalışan gazi, malül gazi, hamile, engelli ve kronik hastalığı olan personeller bir gün idari izinli sayılacak. Ayrıca, rehabilitasyon merkezi, anaokulu ve kreşlere devam eden çocuğu bulunan ile 10 yaşından küçük çocuğu olan kadın personeller de (kurum çalışma işleyişinde mesaisi zaruri olanlar hariç) bu idari izin kapsamına dâhil edildi.