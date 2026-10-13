Kocaeli’de motosikletlere trafiğe çıkış yasağı: Valilik tarihi açıkladı

Anne ve kızına cadde ortasında darp: Senin çocuğun benim çocuğumu neden dövdü?

Kocaeli'de iki aile arasındaki çocuk kavgası tartışması, anne ve kızının kalabalık bir grup tarafından darbedilmesine dönüştü. 19 Mayıs Caddesi'ndeki olay güvenlik kamerasına yansırken, saldırı sırasında kızın “Annemi bırakın” diye bağırdığı duyuldu.