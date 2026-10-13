Kocaeli’de motosikletlere trafiğe çıkış yasağı: Valilik tarihi açıkladı
21:35, 13/10/2026, Salı
AA
Olumsuz hava koşulları nedeniyle Valilik alınan kararı duyurdu
Kocaeli’de olumsuz hava koşulları nedeniyle motosiklet, scooter, elektrikli scooter ve motokuryelerin trafiğe çıkışı 2 gün yasaklandı.
Kocaeli Valiliğinden yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün son değerlendirmelerine göre, kentte 14-15 Ekim tarihlerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak beklendiği belirtildi.
Bu kapsamda motosiklet, scooter, elektrikli scooter ve motokuryelerin yarın saat 06.00’dan 15 Ekim Perşembe günü saat 23.59’a kadar trafiğe çıkmasının tedbiren yasaklandığı bildirildi.
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Başlıklar :fırtınaKocaeliTrafiğe çıkma yasağıYAĞIŞ