Karasu’da kabus gibi gece: KYK Yurtları sular altında kaldı, 700 öğrenci yurttan tahliye edilip memleketlerine gönderildi

"Geçen senede böyle bir durumu yaşadım ama bu kadar değildi"





Yurttan kurtarılan 2.sınıf öğrencisi Cihan Mert Arslan, "Ben burada ikinci sınıfta okuyorum, bu durumu yaşamak gerçekten kötü bir şey. Geçen sene de böyle bir durumu yaşadım ama bu kadar değildi, yurttan tahliye edilecek kadar değildi. Çok fazla sorunlar yaşadık, üst katlar da sularla doldu. Yurtta sıkıntılar oldu ama yapacak bir şey yok memleketlere gideceğiz. Ben Antalya’da yaşıyorum oraya gideceğim" dedi.