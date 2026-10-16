Sahte hesaplara yakın takip

“Bir daha bak” sloganıyla yürütülecek çalışma kapsamında sahte hesaplar, dolandırıcılık amaçlı reklamlar ve vatandaşları sahte internet sitelerine yönlendiren bağlantılar tespit edilerek gerekli işlemler yapılacak.

SAHTE HESAPLAR KAPATILACAK

Yeni Şafak’ın edindiği bilgilere göre, Siber Suçlarla Mücadele birimleri ile Meta’nın Dolandırıcılıktan Korunma Merkezi bir ay boyunca ortak çalışma yürütecek. Meta’nın yapay zekâ sistemlerinden yararlanılarak aynı dolandırıcılık ağıyla bağlantılı hesaplar belirlenecek. Şüpheli hesaplara ilişkin bilgilerin emniyet birimleriyle paylaşılması ve tespit edilen hesapların kapatılması sağlanacak. Emniyet birimleri ise hesapların arkasındaki kişilerin belirlenmesi ve gerekli adli işlemlerin yürütülmesi üzerinde çalışacak. İş birliği kapsamında WhatsApp hesaplarına başka cihazlardan yetkisiz erişimi önlemeye yönelik güvenlik uyarıları da geliştirilecek. Ayrıca siber suçlarla mücadelede uluslararası iş birliğinin güçlendirilmesi hedefleniyor.

DÖRT YÖNTEME KARŞI UYARI

SİBERAY ve Meta’nın yürüteceği “Bir daha bak” kampanyasıyla vatandaşlar, sahte yatırım teklifleri, yüksek kazanç vaatleri, sahte iş ilanları ve internet alışverişindeki dolandırıcılık tuzaklarına karşı bilgilendirilecek. Ünlü isimlerin taklit edilmesiyle gerçekleştirilen dolandırıcılık yöntemlerine karşı da dikkatli olunması çağrısı yapılacak.