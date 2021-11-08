İnsanlıktan nasibini almamış alçak! Şehit mezarına PKK yazmıştı: Terör örgütü sempatizanı tutuklandı

Siirt'te 2015 yılında hain terör saldırısı sonrasında şehit düşen Derinceli Jandarma Er Emre Kaan Arlı'nın, Körfez Şehitler Mezarlığı'ndaki kabrinin başına giden şüpheli, ağza alınmayacak küfürler etti.
Şüpheli, sonrasında Arlı’nın mezarının üzerine 'PKK' yazdı.
EKİPLER HEMEN YAKALADI
Bu anları sosyal medyadan paylaşan şüpheliye, çok sayıda tepki geldi.
Görüntüler üzerine harekete geçen Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, şüpheliyi gözaltına aldı.
Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.
CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
Emniyetteki sorgusu tamamlanan şüpheli, bugün sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan ismi açıklanmayan şüpheli, terör örgütü propagandası ve şehit mezarına saygısızlık yaptığı gerekçesiyle tutuklanarak cezaevine gönderildi.
'İNSANLIKTAN NASİBİNİ ALMAMIŞ ALÇAK'
Kocaeli Emniyet Müdürlüğü, Körfez ilçesinde şehit mezarına 'PKK' yazıp, sosyal medyadan paylaşan F.Ş'nin tutuklanmasıyla ilgili yazılı açıklama yaptı.
Yapılan açıklamada "Kocaeli Emniyet Müdürlüğü sosyal medya platformlarında yapılan paylaşımlarda, Körfez ilçemizde bulunan şehitlikteki şehit mezarlarımıza yönelik çirkin saldırıyı gerçekleştiren insanlıktan nasibini almamış alçak emniyet müdürlüğümüz ekiplerince yakalanmıştır. Emniyet müdürlüğümüzdeki işlemlerin tamamlanmasının ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanmıştır" ifadeleri kullanıldı.