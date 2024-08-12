İnterpol 12 yıldır kırmızı bültenle arıyordu: Zanlı Türkiye'de yakalandı

Antalya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 2005 yılında Angelika Cristina Aydın'ın Almanya'da öldürülmesi olayı ile ilgili Konya 1. Ağır Ceza Mahkemesince “Tasarlayarak canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme” suçundan ve 12 yıldır İnterpol tarafından kırmızı bültenle aranan Nasif A.'nın Konyaaltı ilçesinde bir otelde olduğunu tespit etti. Operasyon yapan ekipler, Nasif A.'nın A. G. adına düzenlenmiş kimlik belgesiyle yakalandı.