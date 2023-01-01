İpe un serilmesini milletimiz kabul etmez: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan altılı masaya başörtüsü tepkisi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Eyüpsultan'daki Şule Yüksel Şenler Vakfı hizmet binasının açılış törenindeki konuşmasında, kadınların zaten en temel hakkı olan kılık kıyafet özgürlüğü, anayasal güvenceye kavuşturularak eski Türkiye heveslilerinin kursaklarına bir düğüm daha atılacağını kaydetti.

ŞENLER'İN ÖMRÜ MÜCADELEYLE GEÇTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Eyüpsultan'daki Şule Yüksel Şenler Vakfı hizmet binasının açılış töreninde yaptığı konuşmada, Şenler'in, kendisinin ve eşi Emine Erdoğan'ın özel hayatında müstesna bir yerinin olduğunu söyledi. Şenler'in mücadele ve imtihanlarla geçen ömrü boyunca sonucu ne olursa olsun Hakk'ın hatırını daima en üstte tuttuğunu dile getiren Erdoğan, Şule Yüksel Şenler'in "Huzur Sokağı" adlı romanıyla birçok gence ilham veren, cesaret aşılayan, hidayetlerine vesile olan yürekli bir dava kadını olduğunu belirtti.

DÖNEMİN CUMHURBAŞKANI TARAFINDAN TEHDİT EDİLDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şenler'in zaman zaman gazete manşetlerinden doğrudan hedef gösterildiğine vurgu yaparak, "Dönemin cumhurbaşkanı tarafından açıkça tehdit edildi. Hakkında yürütülen soruşturmalar, kovuşturmalar hiç eksik olmadı. İsmi marjinal örgütlerin infaz ve ölüm listelerinde yer aldı. Konferanslarına yönelik bomba ihbarları yapıldı. Evi kundaklanmaya, ateşe verilmeye, canına kastedilmeye çalışıldı. 'Sıkma baş' denilerek fütursuz itibar suikastlarına maruz bırakıldı. Ama bunların hiçbiri Şule Yüksel Şenler'i, inandığı yolda yürümekten, inandığı değerleri cesaretle savunmaktan bir an olsun alıkoymadı" diye konuştu.

ARKADAŞLARIM GİTTİ ZİYARETİ KABUL ETMEDİLER

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun başörtüsü konusundaki açıklamalarına atıfta bulunan Erdoğan, "Kalktın söyledin. Sorun yoktu. Hadi madem bunu söyledin, gel bunu anayasal bir zemine oturtalım beraber. Artık bu ülkede böyle bir sorun kalmasın, dedik. Arkadaşlarım ziyarete gitmek istediler. Beyefendiler ve hanımefendi ziyareti kabul etmedi. İşte bunlar bu kadar dürüst. Bunlarda dürüstlük diye bir şey aramayın. Yok" dedi.

KAÇAK GÜREŞMENİN BAHANESİ OLAMAZ

"Teklifimizle, kadınlarımızın haklarını güçlendirme yanında aile kurumunu, küresel odakların desteğiyle palazlanan ve giderek pervasızlaşan sapkın akımların saldırılarından da korumayı amaçlıyoruz." diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerine şöyle devam etti: “Özgürlük kılıfı altında toplumun taşıyıcı sütunu olan aile müessesesinin yok edilmesine asla rıza göstermeyeceğiz. İnsan fıtratına aykırı, sapkınlık virüsünün millet varlığımızı daha fazla zehirlemesinin önüne set çekmek istiyoruz. Kadınlarımız, aile yapımız ve geleceğimiz adına hayati önemdeki Anayasa değişikliği teklifine akıl, nizam ve sorumluluk sahibi hiç kimsenin hiçbir milletvekilimizin hayır demeyeceğine inanıyorum. Son günlerde yaşanan kimi tartışmalar, daha düne kadar sosyal medyadan ahkam kesenlerin yan çizmeye başladığını gösteriyor. Altını çizerek ifade etmek isterim ki böyle bir meselede ipe un serilmesini ne milletimiz ne kadınlarımız affedecektir. Başörtüsü ve aile konusunda kaçak güreşmenin hiçbir bahanesi olamaz.”

Kilidi halkın iradesi açar

Anayasa değişiklik teklifinin 400’ün üzerinden oyla Meclis’ten geçmesini beklediklerini dile getiren Erdoğan, aksi durumda millete gideceklerini söyledi. Erdoğan şöyle devam etti: “400'ün üzerinde oyla kadınlarımızın beklentisine Meclis'in cevap vermesini bekliyoruz. Beklentimiz gerçekleşmez ve 400'ün altında bir Meclis aritmetiği oluşursa, bu durumda egemenlik kayıtsız şartsız milletindir demiyor muyuz? Öyleyse millete gideceğiz ve son sözü millet söyleyecek. Kilidi milletimizin iradesi açacak. Gazi Meclisimizin ve milletimiz adına görev yapan milletvekillerimizin kadınlarımıza mahcup olacak bir tabloya izin vermeyeceğini ümit ediyoruz. AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak biz tüm kadınlarımızın hak ve hukukunu korumakta kararlıyız."

Reform sürecinin baş tacı

Erdoğan, kur’an kursları ve ilim irfan yuvalarını hedef alan darbe dönemi ürünü düzenlemeleri tarihe gömdüklerini dile getirerek, şunları paylaştı: “Anayasa teklifi yasalaşınca reform sürecimizin adeta tacı olacak. Düzenleme yasalaştığında kimse sosyal medya üzerinden eski yaraları deşemeyecek. Madem bunu söyledin, anayasal zemine oturtalım dedik. Kadınların en temel hakkı olan kılık kıyafet özgürlüğü anayasal güvenceye kavuşturularak eski Türkiye heveslilerinin kursaklarına bir düğüm daha atılacaktır.”

Vakıf bir ocak olacak

Erdoğan, başörtüsü mücadelesinin sembol ismi olan Şenler’in insanlara özgüven aşıladığını dile getirerek, vakıf için, “İnşallah burası merhum Şule ablamızın uğruna ömrünü adadığı aklıselim, kalbiselim, zevkiselim nesillerin yetiştiği bir ocak görevi görecektir” dedi.



