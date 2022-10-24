Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesine hava harekatı: 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Kimyasal silah iftirasına destek veren Sezgin Tanrıkulu'na Gürsel Erol'dan tepki: Sana ne kardeşim bu açıklamayı yapmak sana mı düşer?

CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kimyasal silah kullandığı iddialarına destek veren ve Meclis'e soru önergesi vereceğini açıklayan CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'na tepki gösterdi. Tanrıkulu'na 'Sana ne kardeşim. Bu açıklamayı yapmak sana mı düşer?' sözleriyle seslenen Erol, 'Bu aptalca oyunlara, silahlı kuvvetleri hedef gösteren karalamalara gelmeyin' dedi.