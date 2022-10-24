Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesine hava harekatı: 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Açıklama Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapıldı.
Bakanlık, Irak’ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı teröristin, hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Açıklamda, "Ara, bul, yok et! Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlara azim ve kararlılıkla devam edecek" ifadelerine yer verildi.
Ara, Bul, Yok Et!
Irak’ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist, hava harekâtıyla etkisiz hâle getirildi.
Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, en son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar operasyonlara azim ve kararlılıkla devam edecek. #MSB pic.twitter.com/y3FxWsPQGC
Ara, Bul, Yok Et!