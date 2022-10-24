Gündem Irakın kuzeyindeki Gara bölgesine hava harekatı 3 PKKlı terörist etkisiz hale getirildi
ANKARA

Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesine hava harekatı: 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Irak’ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist, hava harekatıyla etkisiz hale getirildi. Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Ara, Bul, Yok Et! Irak’ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist, hava harekâtıyla etkisiz hâle getirildi. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, en son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar operasyonlara azim ve kararlılıkla devam edecek." ifadeleri kullanıldı.

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Haber Merkezi DHA
Irakın kuzeyindeki Gara bölgesine hava harekatı: 3 PKKlı terörist etkisiz hale getirildi
Arşiv.

Açıklama Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapıldı.

Bakanlık, Irak’ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı teröristin, hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Açıklamda, "Ara, bul, yok et! Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlara azim ve kararlılıkla devam edecek" ifadelerine yer verildi.

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