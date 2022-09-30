Gündem Irakın kuzeyindeki Asosa yönelik operasyonun detayları ortaya çıktı
ANKARA

Irak'ın kuzeyindeki Asos'a yönelik operasyonun detayları ortaya çıktı

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Irak'ın kuzeyindeki Asos'a yönelik operasyonunda, savaş uçaklarının yanı sıra tanker uçakları, Havadan İhbar Kontrol (HİK) uçağı ile İHA'lar da kullanıldı. Operasyonda, barınak, sığınak, mağara, tünel ve mühimmat depolarının yanı sıra örgüt yöneticilerinin sözde karargah olarak kullandığı toplantı yerinin de aralarında olduğu 16 hedef imha edildi.

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Haber Merkezi AA
Irakın kuzeyindeki Asosa yönelik operasyonun detayları ortaya çıktı
Irak sınırından 140 kilometre derinlikteki Asos'taki 16 hedefi tam isabetle eş zamanlı vurdu.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Şırnak'ta dün gazetecilere yaptığı açıklamada, Asos'taki terör yuvalarının hava harekatıyla vurulduğu bilgisini paylaşmıştı.

Irak'ın kuzeyinde Kandil'in güneyine denk gelen, sınırdan 140 kilometre derinlikteki hedeflerin imha edildiği harekatın detaylarına ulaştı.

Bakan Akar: TSK Asos'ta 140 kilometre derinlikte 16 terörist sığınağını vurdu
GÜNDEM
Bakan Akar: TSK Asos'ta 140 kilometre derinlikte 16 terörist sığınağını vurdu

Buna göre, istihbarat çalışmalarıyla hedeflerin belirlenmesinin ardından hava harekatı için düğmeye basıldı. Harekat emrinin verilmesiyle uçaklar yurt genelindeki 3 farklı üsten kalkarak, Irak sınırından 140 kilometre derinlikteki Asos'taki 16 hedefi tam isabetle eş zamanlı vurdu.

Operasyonda, barınak, sığınak, mağara, tünel ve mühimmat depolarının yanı sıra örgüt yöneticilerinin sözde karargah olarak kullandığı toplantı yeri de imha edildi.

Uçakların havada yakıt ikmali yaptığı harekatta vurulan hedeflerin bazılarında birbiri ardına çoklu patlamalar meydana geldi.

Sadece teröristler ve onlara ait hedeflerin vurulduğu harekatta, savaş uçaklarının yanı sıra tanker uçakları, HİK uçağı ile İHA'ların da bulunduğu 10'dan fazla hava aracı görev aldı.

Hava harekatında büyük oranda yerli ve milli mühimmat kullanıldı.

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