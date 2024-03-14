Irak'ta güvenlik zirvesi: Bakan Fidan ve Güler'e MİT Başkanı Kalın eşlik edecek

Dışişleri Bakanı Fidan, Kırıkkale'deki iftar programında konuştu: "21 yıldır Cumhurbaşkanımızın (Recep Tayyip Erdoğan) liderliğinde ülkemizin çok çeşitli alanlarda sadece gelişmekle kalmadığını, aynı zamanda bölgesinde, kendi coğrafyasında etki üreten, etki oluşturan, oyun kuran, oyun değiştiren bir güç haline geldiğini de çok yakından gördük. Devletimize hizmet eden bu organlar, yıllar önce yine vardılar. Ama oyun değiştirici faaliyetler yapmak, icraat üretmek, iş ortaya çıkarmak çok güçlü bir liderlik ve duruş gerektiriyor." ifadesini kullandı. Fidan, son 20 yıldır Türkiye'nin oyun değiştirici hamlelerinin olduğunu, tarihsel adımlar attığını ve tarihsel başarılar kazandığını belirterek, bunun en önemli nedeninin "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliği" olduğunu dile getirdi. Bakan Fidan, "En büyük fark bu liderliğin ortaya çıkışıdır ve giderek güç kazanmasıdır." dedi.