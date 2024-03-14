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Irak'ta güvenlik zirvesi: Bakan Fidan ve Güler'e MİT Başkanı Kalın eşlik edecek

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bağdat'ta düzenlenecek bakanlar düzeyindeki güvenlik toplantısına katılmak üzere Irak'a gitti. Irak Dışişleri Bakanlığında yapılacak olan güvenlik toplantısına Bakan Fidan'ın yanı sıra Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve MİT Başkanı İbrahim Kalın da katılacak. Fidan, Bağdat'a yapacağı günübirlik ziyaret esnasında ikili temaslarda da bulunacak.

11:59 - 14/03/2024 Perşembe
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Irak'ta güvenlik zirvesi
Irak'ta güvenlik zirvesi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bağdat'ta düzenlenecek bakanlar düzeyindeki güvenlik toplantısına katılmak üzere Irak'a gitti.


Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgilere göre, Dışişleri Bakanı Fidan, Bağdat'ta bakanlar düzeyindeki güvenlik toplantısına katılmak üzere bugün Ankara'dan hareket etti. Fidan, Bağdat'a yapacağı günübirlik ziyaret esnasında ikili temaslarda da bulunacak. Irak Dışişleri Bakanlığında yapılacak olan güvenlik toplantısına Bakan Fidan'ın yanı sıra Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve MİT Başkanı İbrahim Kalın da katılacak.


Toplantıda, terörle mücadelede ortak anlayış geliştirilmesi konusu masada olacak. Ayrıca enerji iş birliği konuları da görüşülecek.


Dışişleri Bakanı Fidan'ın Irak'taki temaslarını tamamlamasının ardından bu gece Bakü'ye geçmesi öngörülüyor.


Dışişleri Bakanı Fidan: Son 20 yıldır oyun değiştirici hamlelerimiz oluyor
Dışişleri Bakanı Fidan: Son 20 yıldır oyun değiştirici hamlelerimiz oluyor

Dışişleri Bakanı Fidan, Kırıkkale'deki iftar programında konuştu: "21 yıldır Cumhurbaşkanımızın (Recep Tayyip Erdoğan) liderliğinde ülkemizin çok çeşitli alanlarda sadece gelişmekle kalmadığını, aynı zamanda bölgesinde, kendi coğrafyasında etki üreten, etki oluşturan, oyun kuran, oyun değiştiren bir güç haline geldiğini de çok yakından gördük. Devletimize hizmet eden bu organlar, yıllar önce yine vardılar. Ama oyun değiştirici faaliyetler yapmak, icraat üretmek, iş ortaya çıkarmak çok güçlü bir liderlik ve duruş gerektiriyor." ifadesini kullandı. Fidan, son 20 yıldır Türkiye'nin oyun değiştirici hamlelerinin olduğunu, tarihsel adımlar attığını ve tarihsel başarılar kazandığını belirterek, bunun en önemli nedeninin "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliği" olduğunu dile getirdi. Bakan Fidan, "En büyük fark bu liderliğin ortaya çıkışıdır ve giderek güç kazanmasıdır." dedi.


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44 dakika önce
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