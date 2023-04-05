Irak’tan petrol akışı yeniden başladı

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY), bölgeden Türkiye'ye petrol akışının dün yeniden başladığını açıkladı. Konuyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan IKBY Yabancı Medya İlişkileri Sorumlusu Lawk Ghafuri, IKBY Başbakanı Mesrur Barzani'nin Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani ile Ceyhan Limanı üzerinden petrol ihracatının devamı konusunda nihai anlaşmaya vardığını duyurdu. IKBY’li yetkili, anlaşmayla birlikte bölgenin Ceyhan üzerinden petrol ihracatının yeniden başladığını ifade etti.

25 MART’TA DURDURULMUŞTU

Paris merkezli Uluslararası Tahkim Mahkemesi’nin Türkiye ve Irak arasındaki petrol ihracatı konusunda verdiği karar sonrası 25 Mart'ta Irak'tan Ceyhan Limanı'na petrol akışının durdurulduğu bildirilmişti. IKBY Başbakan Danışmanı Bevar Hınsi de Irak bütçe yasa tasarısına göre IKBY hükümetinin günlük 400 bin varil petrol göndermesi gerektiğini belirterek, “O nedenle eğer IKBY'den çıkan petrol sevk edilmezse Irak bütçe tasarısı da sorunlu hale gelir” demişti.

Üretim kısıtlaması büyüme için olumsuz

Küresel petrol piyasaları OPEC ülkelerinin üretim kısıtlamasıyla çalkalanıyor. ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubunun mayıs itibarıyla petrol üretiminde kesintiye gitme kararının "yapıcı olmayan" bir eylem olduğunu belirterek, eylemin küresel büyüme için olumlu olmadığını söyledi.







