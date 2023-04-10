İran heyeti Suudi Arabistan'a gidiyor

"İran ile Suudi Arabistan arasındaki normalleşme anlaşması şu ana kadar bölgede olumlu bir hava oluşturdu. İki ülke arasındaki iş birliği bölgede barışı, istikrarı ve güvenliği olumlu yönde destekleyecektir"

"İran ile Suudi Arabistan arasındaki normalleşme anlaşması şu ana kadar bölgede olumlu bir hava oluşturdu. İki ülke arasındaki iş birliği bölgede barışı, istikrarı ve güvenliği olumlu yönde destekleyecektir"

Suudi Arabistan ile karşılıklı olarak büyükelçilikleri açma aşamasında olduklarını ifade eden Kenani, İran'dan bir heyetin büyükelçilik ve konsolosluk işlemlerini denetlemek ve görüşmek üzere önümüzdeki günlerde Suudi Arabistan'a gideceğini söyledi. Suudi Arabistan'dan bir heyetin de aynı maksatla başkent Tahran'da bulunduğunu açıklayan Kenani, "Suudi Arabistan heyeti cumartesi Tahran'a ulaştı. Büyükelçilik ve konsolosluk binalarının açılması için gerekli ön hazırlıklar yapılıyor. Aynı şekilde İran'dan bir heyet büyükelçilik işlemlerinin denetimi ve incelenmesi için önümüzdeki 2-3 gün içerisinde Suudi Arabistan'a gidecek" ifadelerini kullandı.