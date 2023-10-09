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İran'dan 'Aksa Tufanı' açıklaması: Hamas'ın İsrail operasyonuna dahil oldular mı?

Hamas'ın İsrail işgaline karşı Gazze şeridinde başlattığı büyük operasyon ile ilgili İran'dan dikkat çeken açıklama geldi. İran'ın BM misyonundan yapılan açıklamada "Filistin'e kararlı bir şekilde destek veriyoruz, ancak Filistin'in tepkisine dahil değiliz, çünkü bu yanıt yalnızca Filistin'in kendisi tarafından üstleniliyor." ifadelerine yer verildi.

Lokman Özdemir
10:11 . 9/10/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Arşiv

Arşiv

Yıllarca süren
İsrail
işgaline karşı bir başkaldırış olarak Hamas'ın askeri kanadı
İzzeddin el-Kassam Tugayları
tarafından Gazze şeridinde başlatılan 'Aksa Tufanı' operasyonu tüm dünyanın gündemine oturdu.

İşgalci İsrail'in savaş durumuna geçtiği bölgedeki çatışmalarda ölü ve can kaybı artarken işgal altındaki topraklarda bir bir temizleniyor.

Aksa Tufanı Operasyonu'nun ardından İsrail Başbakanı Netanyahu kameraların karşısına geçmiş ve 'savaştayız' demişti.

Gazze'ye havadan düzenlenen misilleme saldırılarla sivil katliamına girişen İsrail, ülke sınırları içinde 8 noktada hala tam kontrolü sağlamaya çalışıyor.

Wall Street Journal elde ettiği bir rapora dayandırdığı haberinde İran'ın operasyonda dahili olduğunu öne sürdü.

'Son onay Beyrut'ta verildi' iddiası

Söz konusu habere göre 'İranlı güvenlik yetkilileri, Hamas'ın Cumartesi günü İsrail'e yönelik gizli saldırısını planlamasına yardımcı oldu ve geçen Pazartesi Beyrut'ta yapılan toplantıda son onayı verdi' denildi.

İran'dan yalanlama

Çatışmalar hız kesmeden devam ederken İran'dan dikkat çeken
'Aksa Tufanı'
açıklaması geldi.

İran, Hamas'ın İsrail'e yönelik operasyonunda herhangi bir ilgisi olduğunu kabul etmedi.

"Filistin'in kendisi tarafından üstleniliyor"

İran'ın BM misyonundan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

  • 'Filistin'e kararlı bir şekilde destek veriyoruz, ancak Filistin'in tepkisine dahil değiliz, çünkü bu yanıt yalnızca Filistin'in kendisi tarafından üstleniliyor.'


#İran
#Hamas
#İzzeddin el-Kassam Tugayları
#İsrail
#Gazze
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