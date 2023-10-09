İran'dan 'Aksa Tufanı' açıklaması: Hamas'ın İsrail operasyonuna dahil oldular mı?

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İşgalci İsrail'in savaş durumuna geçtiği bölgedeki çatışmalarda ölü ve can kaybı artarken işgal altındaki topraklarda bir bir temizleniyor.
Aksa Tufanı Operasyonu'nun ardından İsrail Başbakanı Netanyahu kameraların karşısına geçmiş ve 'savaştayız' demişti.
Gazze'ye havadan düzenlenen misilleme saldırılarla sivil katliamına girişen İsrail, ülke sınırları içinde 8 noktada hala tam kontrolü sağlamaya çalışıyor.
Wall Street Journal elde ettiği bir rapora dayandırdığı haberinde İran'ın operasyonda dahili olduğunu öne sürdü.
'Son onay Beyrut'ta verildi' iddiası
Söz konusu habere göre 'İranlı güvenlik yetkilileri, Hamas'ın Cumartesi günü İsrail'e yönelik gizli saldırısını planlamasına yardımcı oldu ve geçen Pazartesi Beyrut'ta yapılan toplantıda son onayı verdi' denildi.
İran'dan yalanlama
İran, Hamas'ın İsrail'e yönelik operasyonunda herhangi bir ilgisi olduğunu kabul etmedi.
"Filistin'in kendisi tarafından üstleniliyor"
İran'ın BM misyonundan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;
- 'Filistin'e kararlı bir şekilde destek veriyoruz, ancak Filistin'in tepkisine dahil değiliz, çünkü bu yanıt yalnızca Filistin'in kendisi tarafından üstleniliyor.'