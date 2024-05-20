İran'ı sarsan kaza: Reisi’yi taşıyan helikopter düştü

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Azerbaycan dönüşü helikopter kazası geçirdi. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile sınırda baraj açılışına katılan İran Cumhurbaşkanı Reisi’yi taşıyan helikopter akşam üzeri dönüşte yoğun sis nedeniyle "sert iniş" yaptı. İran Kızılay'ı "kazanın" Kaleyber ve Verzigan arasında meydana geldiğini açıkladı.

DIŞİŞLERİ BAKANI DA HELİKOPTERDEYDİ

İranlı yetkililerin konvoyunda üç helikopter bulunuyordu. Yetkililer, Reisi'nin konvoyundaki 3 helikopterden 2'sinin iniş yaptığını, birinin ise düştüğünü söyledi. İran devlet televizyonu, Reisi'nin bulunduğu helikopterde Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile Doğu Azerbaycan Eyalet Valisi Malik Rahmeti ve Tebriz Cuma İmamı Ayetullah Ali Haşim'in de yer aldığını duyurdu. Kazanın meydana geldiği Kaleyber ve Verzigan arası dağlık ve sisli bir bölge olduğu için kurtarma ekipleri büyük zorluk çekti. İran Kızılay Başkanı, “Olumsuz hava koşulları nedeniyle havadan kurtarma çalışması yapamıyoruz” dedi. Reuters’a konuşan bir İranlı yetkili Cumhurbaşkanı Reisi ve konvoyda bulunan Dışişleri Bakanı Abdullahiyan’ın hayatlarının tehlikede olduğu bilgisini verdi. Yetkili, “Umutlu olmak istiyoruz ama bölgeden gelen haberler endişe verici” ifadelerini kullandı.

60 yaşındaki Abdullahiyan 2021'den beri Dışişleri Bakanı.

HAMANEY: ENDİŞELENMEYİN, İŞLER AKSAMAYACAK

İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney, başkent Tahran'da kazaya ilişkin yaptığı ilk açıklamada, “Yüce Allah’a Sayın Cumhurbaşkanı ve yanındakileri milletimize bağışlaması için dua ediyorum. İran halkı endişelenmesin, ülkenin işlerinde herhangi bir aksama olmayacak” dedi.

AÇIKLAMALAR BİRBİRİYLE ÇELİŞTİ

Kaza sonrası İranlı yetkililerden arama kurtarma çalışmalarına ilişkin çelişkili açıklamalar geldi. İlk açıklamalarda helikopterin sert iniş yaptığı ve Reisi'nin durumunun iyi olduğu belirtilirken İran Kızılay Başkan Yardımcısı Muhammed Kobadi, gece saatlerinde kurtarma timlerinin, helikopterin kazaya uğradığı yer olduğu muhtemel noktalardan birine 3 saat uzaklıkta olduğunu söyledi. Aynı vakitlerde İran Doğu Azerbaycan Devrim Muhafızları Komutanlığı, Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve heyetini taşırken kazaya uğrayan helikopterin yerinin tespit edildiğini bildirdi. İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı Mensuri de "Helikopterdeki 2 kişiyle birkaç kez irtibat kurduk” açıklamasında bulundu.

İSRAİL KANALI ARAMALAR BAŞLAMADAN 'ÖLDÜ' DEDİ

Yaşanan kaza, dikkatleri İran'ın son aylarda büyük gerilim yaşadığı İsrail'e çevirdi. Daha arama kurtarma çalışmalarının yeni başladığı zaman diliminde İsrail'in Kanal 12 televizyonu Reisi'nin öldüğünü duyurdu. Kanal 13 televizyonu ise İsrailli yetkililerden Tel Aviv yönetiminin kazada bir dahli olmadığını paylaştı.

Türkiye hemen harekete geçti

Helikopter kazası sonrası Türkiye, Reisi ve beraberindekilerin arama kurtarma çalışmalarında kullanmak üzere AKINCI ve gece görüş kabiliyetli helikopter gönderdi. Türk Dışişleri Bakanlığından kazaya ilişkin duyulan üzüntü paylaşılarak "Arama kurtarma faaliyetlerine her türlü desteğin sağlanması için harekete geçilmiştir" denildi. Ardından Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) yapılan açıklamada "İran ülkemizden gece görüşlü arama kurtarma helikopteri talep etmiştir. Van ve Erzurum'dan 32 dağcı arama kurtarma personeli ile 6 araç bölgeye intikal için yola çıkmıştır" denildi. Milli Savunma Bakanlığı açıklamasında ise "İran makamlarınca Dışişleri Bakanlığımız aracılığıyla yapılan talebe istinaden İran Cumhurbaşkanı ve heyetinin kaza kırıma uğrayan helikopterinin arama kurtarma faaliyetlerine katılmak üzere bir Akıncı İHA ve bir gece görüş kabiliyetli Cougar tipi helikopter görevlendirilmiştir" ifadelerine yer verildi.

ERDOĞAN'DAN 'GEÇMİŞ OLSUN' MESAJI

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada “Komşumuz, dost ve kardeş İran halkına ve hükümetine milletim adına geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, Sayın Reisi ve heyetinden bir an önce iyi haberler almayı umuyorum” dedi.

Zamanla yarış

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve beraberindekileri arama çalışmaları yoğun sis altında zorlukla yapıldı. Hava karardıkça çalışmalar daha da zorlaştı. Avrupa Birliği, İran’ın yardım talebi üzerine uydu haritalama hizmetini devreye soktu.

Azerbaycan'dan dönüyordu

Helikopter kazası öncesi İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Aras Nehri üzerindeki Hudaferin Barajı’nın açılışı için bir araya geldi. Azerbaycan-İran sınırında yapılan görüşmede, Aliyev ve Reisi birlikte gerçekleştirdiği projenin iki halk ve devlet için büyük önem taşıdığını belirtti. Görüşme sonrası, liderlerin katılımıyla "Hudaferin" hidroelektrik santralinin faaliyete geçmesi ve "Kız Kalesi" hidroelektrik santralinin açılış töreni gerçekleştirildi.

Her türlü desteğe hazırız

Aliyev, Reisi'yi taşıyan ve "sert iniş" yaptığı belirtilen helikopter kazasıyla ilgili her türlü desteğe hazır olduklarını söyledi. Aliyev, X'ten yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti: "Bugün İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile dostane bir şekilde ayrıldıktan sonra yüksek heyeti taşıyan helikopterin İran'da kaza inişi yaptığı haberi bizi ciddi şekilde endişelendirdi. Yüce Allah'a dualarımız Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve beraberindeki heyetledir. Komşu, dost ve kardeş bir ülke olan Azerbaycan her türlü desteği vermeye hazırdır."







