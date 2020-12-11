Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Gündem İranın Ankara Büyükelçisi Ferazmend, Dışişleri Bakanlığına çağrıldı
POLİTİKA

İran'ın Ankara Büyükelçisi Ferazmend, Dışişleri Bakanlığına çağrıldı

Dışişleri Bakanlığına çağrılan İran'ın Ankara Büyükelçisi Muhammed Ferazmend'e, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik mesnetsiz iddialar konusundaki tepki dile getirildi.

Haber Merkezi AA
Muhammed Ferazmend
Muhammed Ferazmend

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, İran'ın Ankara Büyükelçisi Ferazmend bu akşam Dışişleri Bakanlığına çağrıldı.

Büyükelçi Ferazmend'e, İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif’in tweetine, sonrasında Türkiye'nin Tahran Büyükelçisi Derya Örs'ün İran Dışişleri Bakanlığına çağrılmasına, Türkiye'ye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik mesnetsiz iddiaların ortaya atılmasına ve böylece İran'da Türkiye'ye yönelik nefret kampanyasının açılmasına tepki dile getirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Aras türküsünün sözlerini okudu: Ay Lâçin, can Laçin, men sene kurban Laçin
OYNAT 01:36
Cumhurbaşkanı Erdoğan Aras türküsünün sözlerini okudu: Ay Lâçin, can Laçin, men sene kurban Laçin
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan'ın Ermenistan'a karşı Dağlık Karabağ'daki zaferini kutlamak için düzenlenen Zafer Geçidi Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Aras, türküsünü daha güçlü çığıracak. Karabağ şikestesini okuyan nefesler daha yüksek daha güçlü çıkacaktır.' ifadelerini kullanarak, Aras türküsünün sözlerini okudu,

“Aras'ı ayırdılar
Kum ile doldurdular;
Ben senden ayrılmazdım
Zor ile ayırdılar,
Ay Lâçin, can Lâçin,
Men sene kurban Lâçin”

Sözlerine devam eden Erdoğan, 'Güzelliğine kurban olduğumuz Laçın artık özgürdür. Laçın gibi, Şuşa gibi Fuzuli, Cebrail, Zengilan Kubatlı, Ağdam ve Kelbecer de artık özgürdür. Bugün büyük mücahid Ahmet Cevat Bey'in ruhunun şâd olduğu gündür. Bugün Nuri Paşa'nın, Enver Paşa'nın Kafkas İslam Ordusunun yiğit neferlerinin ruhunun şâd olduğu gündür. Bugün Azerbaycan şehitlerinin serdarı Mübariz İbrahimov'un ruhunun şâd olduğu gündür.' diye konuştu.


Kaynaklar, Ferazmend'e, söz konusu iddiaların toptan reddedildiği, İran tarafının Türkiye'yle ilgili herhangi bir konuda rahatsızlık duyması halinde bunu iletebileceği kanallar varken, bizzat İran Dışişleri Bakanı Zarif tarafından Twitter yoluyla mesnetsiz şekilde Türkiye'nin hedef alınmasının kabul edilemeyeceği vurgulandı.

Ayrıca, bu yaklaşım tarzının, Türkiye ile İran arasındaki yakın ilişkilerle de uyumlu olmadığı ve sadece bu ilişkileri bozmak isteyen çevrelere hizmet edeceğinin altı çizildi.

İran Dışişleri Bakanı Zarif, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Bakü'de okuduğu şiirden rahatsız oldu
DÜNYA
İran Dışişleri Bakanı Zarif, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Bakü'de okuduğu şiirden rahatsız oldu

Türkiye'nin Tahran Büyükelçisi İran Dışişleri Bakanlığına çağrılmıştı

İran Dışişleri Bakanlığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de okuduğu şiir nedeniyle Türkiye'nin Tahran Büyükelçisi Örs'ü çağırmış ve kendisine sert kınama iletmişti.

İran Dışişleri Bakanı Zarif de Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın okuduğu şiirin İran'ın toprak bütünlüğünü hedef aldığını iddia etmişti.

Abone Ol Google News
Olta balıkçılarına 3 metre kuralı

Olta balıkçılarına
3 metre kuralı

İl Hıfzıssıhha Kurulu açıklama yaptı.
Bu mahallede hiç vaka görülmedi

Bu mahallede hiç vaka görülmedi

​Salgın sonrası akın yaşandı: Nüfus 10 katına çıktı.
ABDden Türkiyeye S-400 yaptırımı

ABD'den Türkiye'ye
S-400 yaptırımı

Trump'ın veto hakkı kalmadı.
56 saat başladı

56 saat başladı

​Pazartesi saat 05.00'te sona erecek.
851 yeni fabrika <br>üretime başladı

851 yeni fabrika
üretime başladı

Bakan Varank'tan önemli açıklamalar.
Sayılar bugün de yükseldi

Sayılar bugün de yükseldi

​Sağlık Bakanlığı can yakan tabloyu açıkladı.

HDP bir terör <br>sorunudur

HDP bir terör
sorunudur

​Bahçeli'den HDP'yle ilgili sert açıklamalar.

Endişe verici görüntü

Endişe verici görüntü

​Önce köpürdü, sonra maviye döndü...

Koronavirüsle mücadelede önemli bir rol oynuyor.

​Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İl Başkanları Toplantısı'nda CHP'ye sert tepki.

Sosyal medya devlerine ikinci ceza

Sosyal medya devlerine ikinci ceza

​Türkiye'de temsilcilik açmaları için süre verilmişti.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.