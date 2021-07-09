Gündem İri cüssesi nedeniyle Kurban Pazarına çıkarılamıyor 1 ton 650 kilogramlık Paşa otomobil fiyatına satışta
AFYONKARAHİSAR

İri cüssesi nedeniyle Kurban Pazarı’na çıkarılamıyor: 1 ton 650 kilogramlık ’Paşa’ otomobil fiyatına satışta

Afyonkarahisar’da bir çiftlikte yetiştirilen ‘Simental’ cinsi 1 ton 650 kilogram ağırlığına ulaşan 2 buçuk yaşındaki “Paşa” isimli kurbanlık dana alıcısını bekliyor. İri cüssesi nedeniyle Kurban Pazarı’na çıkarılamayan dev kurbanlık dana için sahibi 50 bin lira istiyor.

Haber Merkezi İHA
İri cüssesi nedeniyle Kurban Pazarı’na çıkarılamıyor: 1 ton 650 kilogramlık ’Paşa’ otomobil fiyatına satışta
2.5 yaşındaki “Paşa” alıcılarını besihanede bekliyor.

Sandıklı ilçesine bağlı Kırkpınar Mahallesinde Perçin ailesine ait bir çiftlikte yetiştirilen ve 1 ton 650 kilogram ağırlığına ulaşan 2.5 yaşındaki “Paşa” alıcılarını besihanede bekliyor. Bütün hayvanlarına gözü gibi baktığını ifade eden Leyla Perçin, “2.5 yıldır Paşamıza gözümüz gibi bakıyoruz, eşim ve çocuklarımın desteği ile besledik ve büyüttük. İri cüssesi nedeniyle pazara çıkaramıyoruz. 1 ton 650 kilogram ağırlığında, fiyatı ise 50 bin lira.

İHA

"Diğer ineklerimizden ayrı bir bakım yapmadık"

Hayırlı müşterilerini bekliyoruz. Bir otomobil fiyatına satmayı düşünüyoruz. Küçükten beri diğer ineklerimizden ayrı bir bakım yapmadık. Onlar ne yediyse bu da aynısını yedi. Maşallah bu ağırlığa ulaştı ve tosun gibi oldu. Doğal olarak besliyoruz. Yonca, saman, patates veriyoruz.

İHA

Tam bir buçuk tonluk kurban 35 bin liraya alıcısını bekliyor
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Tam bir buçuk tonluk kurban 35 bin liraya alıcısını bekliyor

"Pazara çıkamıyoruz"

“Simentel” cinsi danamıza birkaç kişi bakmaya geldi, fiyatı yüksek gelince geri gittiler. Biz pazara çıkamıyoruz, bir otomobil parası yapar. Her yıl böyle boğalık danalarımızı kurbanlık olarak yetiştiriyoruz. Seneye şuan 2 tane “Belçika Mavisi” cinsi danalarımız var şuan 7- 8 aylıklar ve seneye de onların 2 ton olmalarını hedefliyoruz” dedi.

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İri cüssesi nedeniyle Kurban Pazarına çıkarılamıyor

İri cüssesi nedeniyle
Kurban Pazarı'na çıkarılamıyor

Bir ton 650 kilogramlık 'Paşa' otomobil fiyatına satışta.
Araştırma sonuçlandı

Araştırma sonuçlandı

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