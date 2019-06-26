Seçim 23 Haziran 2019 İstanbul Seçimi
Gündem Irkçı salgın
İSTANBUL

​ CHP Suriyeli düşmanlığını artırıyor

Irkçı salgın

CHP’li belediyeler Suriyelilere yönelik ırkçı nefreti yayıyor. İlk adımı 31 Mart’tan sonra Suriyelilere aşevini kapatan CHP’li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan atmıştı. Kervana katılan Mersin Belediye Başkanı Vahap Seçer, “Ben Suriyelilere bütçemden yardım yapmam” dedi. İzmir’in Kemalpaşa ilçesi belediye başkanı Rıdvan Karakayalı “Suriyelileri buradan kovacağız” derken, Bursa Mudanya ve Antalya Gazipaşa’da Suriyelilere plaj ve sahil yasağı getirilmişti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan Suriyelilere yemek veren aşevini kapattı.
CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan Suriyelilere yemek veren aşevini kapattı.

CHP ve İYİ Parti’nin Suriyeliler üzerinden oy devşirme çabaları tehlikeli bir ırkçılık boyutuna ulaştı. Suriyelilere yemek veren aşevini kapatan CHP’li Bolu Belediye Başkanı Özcan’la başlayan nefret salgını, Bursa ve Antalya’nın ardından Mersin’e ulaştı.

Cumhuriyet Halk Partili belediyeler, 31 Mart seçimleri sonrasında sistematik olarak Suriyelileri hedef alan eylem ve söylemlere imza attı. İlk adımı CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan attı. Aralarında Suriyelilerin de yer aldığı mültecilere yemek dağıtımı yapan aşevini kapattı. Aşevinden gelen 1 kap yemekle gününü geçiren mülteciler, Özcan’ın yaydığı ırkçı söylemler nedeniyle günlerce evlerinden dışarı çıkamadı.

CHP’li Bolu Belediye Başkanı Özcan

SURİYELİLERİ BURADAN KOVACAĞIM

Ardından İzmir'in Kemalpaşa İlçesinin CHP'li Belediye Başkanı Rıdvan Karakayalı harekete geçti. Karakayalı katıldığı bir televizyon programında, "Suriyelileri buradan kovacağız. Suriye'ye barış geldi, ne işleri var burada? Vergi ödemeden Suriyelileri çalıştıran işletmeler hakkında da yasal işlem başlatacağız. Gidecekler buradan kusura bakmasınlar. Kendi memleketlerine gidecekler" dedi.

SURİYELİYE SAHİLİ BİLE YASAKLADILAR

Bursa'nın Mudanya ilçesinde de CHP'li Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, Suriyeli sığınmacılara sahili yasakladı. Türkyılmaz da uygulamayı savunarak "Ya bize uyacaklar ya da ülkelerine geri dönecekler" ifadelerini kullandı.

Türkyılmaz, "Hiç kimsenin başkalarını rahatsız etme, özgürlüğünü engelleme hakkı yoktur. Bizim çocuklarımız şehit olurken, analarımız ağlarken, ekonomimiz kötüye giderken onların zevki sefa içinde yaşamaları ve bizim insanımızı rahatsız etmelerine tahammül edemeyiz" demişti.

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CHP'li Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz

İYİ PARTİ-CHP EL ELE YASAK KOYDU

Benzer bir adım Antalya Gazipaşa’dan geldi. CHP ve İYİ Partili Belediye Meclis üyeleri ortak bir önerge ile Suriyelilerin plajlara alınmamasını istedi. Tasarı AK Parti ve MHP'li 7 üyenin ret oyuna karşılık, CHP'li ve İYİ Partili üyelerin 12 oyuyla kabul edildi. Meclis oturumunun ardından gazetecilere açıklama yapan Gazipaşa Belediye Başkanı Mehmet Ali Yılmaz, "Şahsen ben vatandaşlığına, etnik kökenine veya mezhebine bakarak ayrım yapmak taraftarı değilim, doğru olmadığını düşünüyorum. Ama insanların da rahatsız edilmesine göz yumulmaması lazım. Kim rahatsız ederse etsin zabıtamız gerekeni yapacaktır" diye konuştu.

  • Asla yardım yapmam
  • Nefret salgını son olarak Mersin’e ulaştı. Mersin belediye meclisi 2019 Yılı Haziran Ayı Toplantısında konuşan Vahap Seçer, “Kentte yaşayan Suriyeliler, vatandaşları ekonomik, sosyal ve kültürel birçok sorun ile karşı karşıya bırakıyor. Ben Suriyelilere bütçemden yardım yapmam” dedi. Seçer şunları kaydetti:
  • “Bu konuda beş düşünüp bir konuşmak lazım. Çünkü bu kentte, bir vatandaşın tırnağına taş değse, sorumluların başında ben gelirim. Böyle bir şeyi asla arzu etmeyiz. Burada bizim için esas olan huzur. Belediyemizin Suriyeli misafirlerle ilgili bir yardım kalemi yok. Benim öyle bir çalışmam da yok. Bundan sonra da olmayacak. Ben bütçemden Suriyeli misafirlerle ilgili yardım yapmam.”
  • Vahap Seçer
  • ARAPÇA TABELA YASAK
  • Arapça tabelaların da görüntü kirliliğine neden olduğunu kaydeden Başkan Seçer, sözlerini şöyle sürdürdü: “Her taraf, Arapça tabelalar. Kardeşim Türkçem var, Türkçe’yi kullan. Kendi vatandaşının anlayacağı dil ile yaz. Gidin Avrupa’ya binlerce Türk yaşıyor. Öyle çok Türkçe tabela göremezsiniz. Almanya’da Almanca, gidin Londra’ya İngilizce ya da Hollanda’da Flemenkçe tabelalar var. Biz ‘saldım çayıra Mevlam kayıra.’ İstediği yere, istediği tabelayı, istediği dil ile asıyor. Bu görsel kirliliği ve kültürel karmaşayı ortadan kaldıracağız.”
  • İLK TALİMATI AŞEVİ OLDU
  • Mahalli İdareler Genel Seçimleri’nde, aday gösterildiği CHP’den Bolu Belediye Başkanlığı’na seçilip, mazbatasını alarak, göreve başlayan Tanju Özcan, kampanya dönemindeki vaatlerinden olan ‘Bolu Belediyesi’nden yabancı uyruklulara ayni ve nakdi yardım yapılmaması’ talimatını vermişti. CHP’li Özcan, “Bolu’da en şık onlar giyiniyor, en rahat onlar yaşıyorlar” diyerek Suriyeli misafirlerimizi hedef göstermişti.

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