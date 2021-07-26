Irkçı söylemleriyle bilinen İYİ Parti kurucusu İlay Aksoy'un darbe sevinci

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, meclisin tüm yetkilerini dondurduğunu, milletvekillerinin dokunulmazlığını askıya aldığını belirterek, mevcut Başbakan Meşişi'yi görevden aldığını ve kendi atayacağı bir başbakanla yürütmeyi devralacağını açıklamıştı.

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DARBEYE SEVİNDİ

Tunus'ta bu gelişme sonrası belirsizlik sürerken, İYİ Parti Kurucular Kurulu Üyesi İlay Aksoy, darbe sonrası sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda sevincini saklamadı.

Darbenin Tunus halkı tarafından destek gördüğünü savunan Aksoy, "Arap Baharın başlangıç ülkesi olan Tunus’ta dün Cumhurbaşkanı Kais Saied tarafından 'Müslüman Kardeşler' mensubu olması gerekçesiyle Başbakan Hicham Al-Mashishi'yi görevinden aldı! Halk tarafından bu hamle yoğun destek gördü" ifadelerini kullandı.

Arap Baharın başlangıç ülkesi olan Tunus’ta dün Cumhurbaşkanı Kais Saied tarafından “Müslüman Kardeşler” mensubu olması gerekçesiyle Başbakan Hicham Al-Mashishi'yi görevinden aldı!



Halk tarafından bu hamle yoğun destek gördü. REKLAM July 26, 2021

GÜNDEM Irkçı kafaya tepki çığ gibi

Sık sık mültecilere karşı ırkçı söylemlerde bulunan İYİ Parti’nin yerel seçimlerdeki Fatih Belediye adayı İlay Aksoy ‘Fatih’i Suriyelilere teslim etmeyeceğim’ pankartı astırmasıyla gündeme gelmişti.

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