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Irmak öğretmen soruşturması derinleşiyor

Irmak öğretmen soruşturması derinleşiyor

Oğuzhan Ürüşan
04:0012/06/2026, Cuma
G: 12/06/2026, Cuma
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Irmak Ayşe Koparan
Irmak Ayşe Koparan

Ağrı'da evinde ölü bulunan 28 yaşındaki öğretmen Irmak Ayşe Koparan'ın ölümüne ilişkin soruşturma genişletildi.

Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığı, mobbing iddiaları, okul müdürüyle yaşanan tartışma, görev yeri değişikliği talepleri, telefon kayıtları ve tedavi geçmişi dahil tüm süreci mercek altına aldı. Koparan'ın görev yaptığı okulun müdürü Melahat İleri gözaltına alınarak ifadesi alındı. İleri, öğretmene yönelik herhangi bir mobbing veya baskı uygulamadığını, ölüm olayıyla ilgisinin bulunmadığını söyledi. İfadesinin ardından serbest bırakılan okul müdürü hakkındaki incelemeler sürüyor. Dosyada yer alan bilgilere göre, Irmak Koparan ile okul müdürü arasında 17 Nisan'da servis aracında yaşanan tartışma nedeniyle adli süreç başlatıldı. Taraflar hakkında hazırlanan iddianamenin, öğretmenin ölümünden dört gün önce 3 Haziran'da düzenlendiği öğrenildi. Okul müdürü İleri, ifadesinde öğretmenin kendisine hakaret ettiğini ve fiziki saldırıda bulunduğunu öne sürdü. Dosyaya giren sağlık kayıtlarında Koparan'ın daha önce psikiyatrik tedavi gördüğü de yer aldı. Öğretmenin farklı tarihlerde psikiyatri servislerine başvurduğu ve ilaç kullandığı belirlendi.

YER DEĞİŞİKLİĞİ TALEPLERİ ARAŞTIRILIYOR

Soruşturma dosyasında öğretmenin görev yeri değişikliğine ilişkin süreç de inceleniyor. Irmak Koparan'ın eğitim öğretim yılının başında mazereti nedeniyle başka bir okula görevlendirildiği, yarıyıl döneminde ise yeniden eski okuluna döndüğü belirtildi. Savcılık, öğretmenin okul değişikliği talebiyle yaptığı başvuruların ilçe ve il milli eğitim müdürlükleri nezdinde araştırıldığını bildirdi.


#Ağrı
#Irmak Ayşe Koparan
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