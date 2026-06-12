Irmak öğretmen soruşturması derinleşiyor

Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığı, mobbing iddiaları, okul müdürüyle yaşanan tartışma, görev yeri değişikliği talepleri, telefon kayıtları ve tedavi geçmişi dahil tüm süreci mercek altına aldı. Koparan'ın görev yaptığı okulun müdürü Melahat İleri gözaltına alınarak ifadesi alındı. İleri, öğretmene yönelik herhangi bir mobbing veya baskı uygulamadığını, ölüm olayıyla ilgisinin bulunmadığını söyledi. İfadesinin ardından serbest bırakılan okul müdürü hakkındaki incelemeler sürüyor. Dosyada yer alan bilgilere göre, Irmak Koparan ile okul müdürü arasında 17 Nisan'da servis aracında yaşanan tartışma nedeniyle adli süreç başlatıldı. Taraflar hakkında hazırlanan iddianamenin, öğretmenin ölümünden dört gün önce 3 Haziran'da düzenlendiği öğrenildi. Okul müdürü İleri, ifadesinde öğretmenin kendisine hakaret ettiğini ve fiziki saldırıda bulunduğunu öne sürdü. Dosyaya giren sağlık kayıtlarında Koparan'ın daha önce psikiyatrik tedavi gördüğü de yer aldı. Öğretmenin farklı tarihlerde psikiyatri servislerine başvurduğu ve ilaç kullandığı belirlendi.