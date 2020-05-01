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Gündem İş yerinin önündeki saksısı çalınan işletmeci Böyle saçmalık olmaz
MUĞLA

İş yerinin önündeki saksısı çalınan işletmeci: Böyle saçmalık olmaz

İş yerinin önündeki saksısı çalınan işletmeci: Böyle saçmalık olmaz

Muğla'nın Marmaris ilçesinde sporcular için gıda malzemesi satan bir işletmenin önünde bulunan 20 lira değerindeki plastik saksının kimliği belirsiz kişi tarafından çalınması güvenlik kamerasına yansıdı. İşletme sahibi Murat Aydoğdu, "Söyleseydi içine çiçek eker, hediye ederdim. Böyle saçmalık olmaz. Polisi uğraştırmamak için şikayetçi olmadım" dedi.

Haber Merkezi DHA
20 lira değerindeki plastik saksının kimliği belirsiz kişi tarafından çalınması güvenlik kamerasına yansıdı.
20 lira değerindeki plastik saksının kimliği belirsiz kişi tarafından çalınması güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 27 Nisan Pazartesi günü saat 00.30 sıralarında Yeni Yol Caddesi’ndeki vücut geliştirme sporcuları için gıda ve spor malzemeleri satan bir iş yerinin önünde meydana geldi.

Güvenlik kamera kayıtlarına göre başında kapüşon, yüzünde maskesi bulunan ince uzun boylu biri, zeminde duran klimanın dış ünitesi üzerindeki plastik saksıyı alıp, omuzlayarak bölgeden uzaklaştı. Değeri 20 lira olan saksının çalındığını fark eden işletmeci Murat Aydoğdu, şaşkına döndü.

DHA
Başında kapüşon, yüzünde maskesi bulunan ince uzun boylu biri, zeminde duran klimanın dış ünitesi üzerindeki plastik saksıyı alıp, omuzlayarak bölgeden uzaklaştı.

'BÖYLE SAÇMA HIRSIZLIK OLAMAZ'

Kayıtları inceleyen Aydoğdu, sokağa çıkma kısıtlamasının bitiminin ardından bir kişinin yüzünü gizleyerek saksıyı alıp, uzaklaştığını tespit etti. Saksının çalınma anını gösteren güvenlik kamera kaydını sosyal medya hesabında paylaşan Aydoğdu, "İsteseydin verirdik be dayı, saksının lafımı olur" yorumunu yaptı.

DHA

Aydoğdu, "Sokağa çıkma kısıtlamasının bitmesinden sonra dükkanımın önündeki saksıyı alıp, gitmiş. Keşke söyleseydin kardeşim buna gerek yoktu. Gelip isteseydi içine istediği çiçeği eker verirdim. Böyle saçma bir hırsızlık olamaz. Güvenlik kameralarında yüzü gözükmüyor, kendini iyi gizlemiş. Bu zor günlerimizde polisi uğraştırmak istemeyerek şikâyetçi olmadım. Hala şaşkınım" dedi.

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