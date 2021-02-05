Gündem İşkenceci eşini av tüfeği ile öldüren Melek İpek Ben burada olduğum için kızlarım dışarıda daha rahat
ANTALYA

İşkenceci eşini av tüfeği ile öldüren Melek İpek: Ben burada olduğum için kızlarım dışarıda daha rahat

Antalya’da şiddet gördüğü eşi Ramazan İpek’i av tüfeğiyle vurarak öldüren ve ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanan 2 çocuk annesi Melek İpek, 27 gündür tutuklu bulunduğu cezaevinden avukatı aracılığıyla mesaj gönderdi. Gelen tüm mektupları ağlayarak okuduğunu anlatıp " Cevap veremediklerimden özür dile avukat bey. 27 gündür hiç dayak yemedim. Ben burada olduğum için kızlarım dışarıda daha rahat” diyen İpek, en çok kızlarına sarılıp uyumayı ve patates kızartmasını özlediğini söyledi.

Haber Merkezi İHA
31 yaşındaki Melek İpek.
31 yaşındaki Melek İpek.

İki katlı müstakil bir evde meydana gelen olayda, servis şoförlüğü yapan 36 yaşındaki Ramazan İpek, 12 yıldır evli olduğu eşi 31 yaşındaki Melek İpek’le gece boyu tartıştı. Tartışmanın ilerleyen bölümünde iddiaya göre, Ramazan İpek, eşini kelepçe takarak darp etmeye devam etti.

  • Ramazan İpek’in kendisini ve çocuklarını öldüreceğini söylemesi üzerine Melek İpek, sabah erken saatte servis yapmak için evden çıkıp bir saat sonra servisten dönen eşinin üzerine av tüfeği ile ateş etti. Melek İpek, daha sonra durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarla bölgeye gelen sağlık ekipleri Ramazan İpek’in yaşamını yitirdiğini belirledi. Döşemealtı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ise evin çevresinde geniş güvenlik önlemi aldı. Çiftin iki çocuğu olay yerinden uzaklaştırılırken, Melek İpek gözaltına alındı. Melek İpek’in aldığı darbeler sonucu sağ gözünün şiş ve morluk içinde olduğu görüldü. Evdeki bir camda tüfekten çıkan merminin izi dikkat çekti. Olay yerine gelen çiftin yakınları gözyaşlarına boğulurken, jandarma ekiplerince güçlükle sakinleştirildi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Ramazan İpek’in cansız bedeni Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Gözaltına alınmasının ardından ifadesi alınarak nöbetçi mahkemeye sevk edilen Melek İpek Mahkemede tutuklanarak cezaevine Döşemealtı L Tipi cezaevine gönderilirken olayın tek şahitleri olan İpek çiftinin 7 ve 9 yaşındaki kızları Melek İpek’in anne ve babasına teslim edildi.

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Avukatların itirazı reddedildi

Cinayete ilişkin soruşturma devam ederken, Melek İpek’in avukatlığını yapan Avukat Ahmet Onaran, Hüseyin İlerioğlu, Merve Özer Er ve onları destekleyen 10’a yakın avukat, 15 Ocak tarihinde Antalya Adliyesine gelerek Antalya 1. Sulh Ceza Hakimliğine verdikleri dilekçeyle İpek’in tutukluluğuna itiraz etti. Dilekçeyi değerlendiren 1. Sulh Ceza Hakimliği, tutukluluğa itirazı reddetti.

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“27 gündür dayak yemedim"

2 çocuk annesi Melek İpek’i, avukatı Ahmet Onaran dün tutuklu bulunduğu cezaevinde ziyaret etti.

  • Onaran, son durumu hakkında bilgi aldığı müvekkili Melek İpek’in "Gönderilen tüm mektupları ağlayarak okudum. Elimden geldiğince cevap veriyorum. Cevap veremediklerimden benim için özür dile avukat bey. Onlara selam söyle. Dışarıda en çok kızlarıma sarılıp uyumayı özledim, bir de patates kızartmasını. Ben devletime ve onun adaletine güveniyorum. Burada 27 gündür hiç dayak yemedim ve ben burada olduğum için kızlarım dışarıda daha rahat” sözlerini sosyal medya hesabından paylaştı.

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Antalya'da aile faciası: İki çocuk annesi kadına kelepçeli koca şiddeti cinayetle bitti
FOTOĞRAF 14
Title
Edinilen bilgiye göre olay sabah saat 08.00 sıralarında Döşemealtı ilçesi Ilıca Mahallesi’nde iki katlı müstakil bir evde meydana geldi.
Title
Servis şoförlüğü yapan 36 yaşındaki Ramazan İpek, 12 yıldır evli olduğu eşi 31 yaşındaki Melek İpek’le iddiaya göre gece boyu tartıştı.
Title
Tartışmanın ilerleyen bölümünde iddiaya göre Ramazan İpek, eşini kelepçe takarak darp etmeye devam etti.
Title
ti. İddiaya öre Ramazan İpek’in kendisini ve çocuklarını öldüreceğini söylemesi üzerine Melek İpek, sabah erken saatte servis yapmak için evden çıkıp bir saat sonra servisten dönen eşinin üzerine av tüfeği ile ateş etti.
Title
Melek İpek, daha sonra durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
Title
İhbarla bölgeye gelen sağlık ekipleri Ramazan İpek’in yaşamını yitirdiğini belirledi.
Title
İki çocuk annesi kadına kelepçeli koca şiddeti cinayetle bitti
Title
Döşemealtı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ise evin çevresinde geniş güvenlik önlemi aldı.
Title
Çiftin iki çocuğu olay yerinden uzaklaştırılırken, Melek İpek gözaltına alındı.
Title
Melek İpek’in aldığı darbeler sonucu sağ gözünün şiş ve morluk içinde olduğu görüldü.
Title
Evdeki bir camda tüfekten çıkan merminin izi dikkat çekti.
Title
Olay yerine gelen çiftin yakınları gözyaşlarına boğulurken, jandarma ekiplerince güçlükle sakinleştirildi.
Title
Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Ramazan İpek’in cansız bedeni Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Title
İki çocuk annesi kadına kelepçeli koca şiddeti cinayetle bitti
Antalya'da aile faciası: İki çocuk annesi kadına kelepçeli koca şiddeti cinayetle bitti
Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde gece boyu kocası tarafından kelepçelenip darp edilen iki çocuk annesi kadın, sabah saatlerinde eşini av tüfeği ile öldürdü. Kocasını öldürdükten sonra 112 Acil çağrı Merkezini arayıp haber veren kadının teslim olurken sağ gözünün şiş ve mor olduğu görüldü.
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