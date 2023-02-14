|
Gündem

İskenderun Limanı'ndaki yangında kullanılamaz hale gelen konteynerler kaldırılıyor

Hatay'ın İskenderun ilçesinde liman sahasında çıkan yangında birçoğu kullanılamaz hale gelen konteynerler alandan taşınıyor.

19:02 . 14/02/2023 Salı
AA
İskenderun Limanı'ndaki yangında kullanılamaz hale gelen konteynerler kaldırılıyor.

İskenderun Limanı'ndaki yangında kullanılamaz hale gelen konteynerler kaldırılıyor.

Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen depremler sırasında limandaki konteynerlerde çıkan, hava, kara ve denizden müdahaleyle güçlükle söndürülen yangın alanında temizlik çalışması başlatıldı.

Limana sevk edilen iş makineleriyle alınan konteynerler, başka bir bölgeye sevk ediliyor.

Bu arada, yangın mahallindeki enkaz kaldırma çalışmaları dronla görüntülendi.

Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası 6 Şubat'ta İskenderun Limanı'ndaki konteynerlerde çıkan yangın, karadan, havadan ve denizden 4 gün süren müdahalenin ardından söndürülmüş, bölgedeki denizcilik faaliyetleri başlatılmıştı.




#Asrın felaketi
#İskenderun
#konteyner
#liman
#söndürme
#yangın
27 dakika önce
default-profile-img
İskenderun Limanı'ndaki yangında kullanılamaz hale gelen konteynerler kaldırılıyor
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten seçim tarihi tartışmalarına nokta: Cenazelerimizi defnederken bunu konuşamayız
Hatay’da yağmalamaya karşı asayiş berkemal
Her şeye rağmen mutlu olan çocuklar
Yasal işlem yapıldı: Tokat'ta depremzede aileye fahiş kira
Depremde hasar gören evler denetleniyor: Kolonları sağlamsa oturulabilir raporu veriliyor
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe mah. Fetih cad. No 1/1 Topkapi Zeytinburnu Istanbul Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.