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İskenderun'da 102'nci saatte aynı enkazdaki 9 kişiden 6'sı kurtarıldı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde yıkılan Arzu Apartmanı enkazında çalışan arama- kurtarma ekipleri yaşadığı değerlendirilen 9 kişiden 4'ü kadın 6 kişi yaralı olarak 102 saat sonra yaralı olarak kurtarıldı.

16:03 . 10/02/2023 Cuma
DHA
Ekipler arama-kurtarma çalışması yaptı.

Ekipler arama-kurtarma çalışması yaptı.

Enkaz altında kalan Raziye Kılınç ile eşi Hacı Murat Kılınç'a 107’inci saatte ulaşıldı. Enkaz altında sağlıklı olduğu kamera ile saptanan Hacı Murat Kılınç ile Raziye Kılınç'ın çıkartılması için koridor açıldı. Nefesler tutulurken çift için ambulanslar da hazır edildi. 



Kılınç çiftinin Sakarya Üniversitesi öğrencisi olan kızları Sude Kılınç da, kurtarma çalışmalarını büyük heyecanla takip etti. Enkaz altında ilk önce çıkartılan bir mont Sude Kılınç’a verildi. Genç kız, montu kokladı. Uzun uğraşlar sonucu ilk önce enkaz altındaki Hacı Murat Kılınç sedyeye alınarak elden ele uzatılarak çıkartılıp, ambulansa ulaştırıldı.


Ambulansa götürülürken ellerini kaldıran Hacı Murat Kılınç, sedyeyi taşıyan kurtarma görevlisini yüzünü okşadı. Hemen ardından aynı yaşam koridorundan Raziye Kılınç omuzlarda çıkartıldı. El sallayan Raziye Kılınç'a kızı Sude Kılınç da,
"Anne bak burdayım"
diyerek gözyaşı döktü. Kılınç çifti, ambulanslarla hastanelere götürüldü. 

Yan binada olduğu düşünülen 9'uncu kişinin ise arama kurtarma çalışması sürüyor.





#Hatay
#İskenderun
#Deprem
#Sude Kılınç
25 dakika önce
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İskenderun'da 102'nci saatte aynı enkazdaki 9 kişiden 6'sı kurtarıldı
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