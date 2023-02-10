İskenderun'da 102'nci saatte aynı enkazdaki 9 kişiden 6'sı kurtarıldı

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin en fazla yıkıma neden olduğu Hatay'da İHH ekipleri 102. saatte Arzu Apartmanı'ndan altı kişiyi sağ olarak çıkardı. Mutluluktan ağlayan ekiplerin o anları da objektiflere yansıdı.