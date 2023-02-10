İskenderun'da 102'nci saatte aynı enkazdaki 9 kişiden 6'sı kurtarıldı

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Ekipler arama-kurtarma çalışması yaptı.
Enkaz altında kalan Raziye Kılınç ile eşi Hacı Murat Kılınç'a 107’inci saatte ulaşıldı. Enkaz altında sağlıklı olduğu kamera ile saptanan Hacı Murat Kılınç ile Raziye Kılınç'ın çıkartılması için koridor açıldı. Nefesler tutulurken çift için ambulanslar da hazır edildi.
Kılınç çiftinin Sakarya Üniversitesi öğrencisi olan kızları Sude Kılınç da, kurtarma çalışmalarını büyük heyecanla takip etti. Enkaz altında ilk önce çıkartılan bir mont Sude Kılınç’a verildi. Genç kız, montu kokladı. Uzun uğraşlar sonucu ilk önce enkaz altındaki Hacı Murat Kılınç sedyeye alınarak elden ele uzatılarak çıkartılıp, ambulansa ulaştırıldı.
Yan binada olduğu düşünülen 9'uncu kişinin ise arama kurtarma çalışması sürüyor.