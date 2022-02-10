İSKİ'den İstanbullulara çağrı: Faturalarınızı düzenli olarak ödemenizi bekliyoruz CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dün akşam saatlerinde paylaştığı videoyla, kendisine gelen elektrik faturalarını ödemeyeceğini söylemişti. Söz konusu provokasyonun ardından birçok vatandaş da CHP yönetimindeki İBB'ye bağlı İSKİ'nin faturalarını ödemeyeceğini duyurmuştu. İSKİ'den konuya ilişkin yapılan duyuruda, "Saygıdeğer İstanbullu hemşehrilerimizden faturalarını düzenli olarak ödemelerini bekliyoruz." denildi.

Abone Ol