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İSTANBUL

İSKİ'den İstanbullulara çağrı: Faturalarınızı düzenli olarak ödemenizi bekliyoruz

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dün akşam saatlerinde paylaştığı videoyla, kendisine gelen elektrik faturalarını ödemeyeceğini söylemişti. Söz konusu provokasyonun ardından birçok vatandaş da CHP yönetimindeki İBB'ye bağlı İSKİ'nin faturalarını ödemeyeceğini duyurmuştu. İSKİ'den konuya ilişkin yapılan duyuruda, "Saygıdeğer İstanbullu hemşehrilerimizden faturalarını düzenli olarak ödemelerini bekliyoruz." denildi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
İSKİden İstanbullulara çağrı: Faturalarınızı düzenli olarak ödemenizi bekliyoruz
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dün akşam saatlerinde sosyal medyadan yayımladığı videoda, yeni yılla birlikte güncellenen elektrik tarifelerinin faturalara yansımalarından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı sorumlu tutarak, bugünden itibaren gelecek faturalarını ödemeyeceğini açıkladı.

Provokasyon fitilinin ateşlendiği açıklamaların ardından İstanbul'da yaşayan birçok vatandaş da CHP yönetimindeki İBB'ye bağlı İSKİ'nin faturalarını ödemeyeceğini ifade etmişti.

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İSKİ'den konuya ilişkin yapılan duyuruda, "Saygıdeğer İstanbullu hemşehrilerimizden faturalarını düzenli olarak ödemelerini bekliyoruz." açıklaması yapıldı.

Kurumun internet sitesinden yapılan açıklamada, İSKİ'nin 30 büyükşehir belediyesinin uyguladığı su tarifeleri içerisinde 23. sırada olduğu ve kente verilen suyun büyük bir kısmının şehir dışından terfi ettirildiği belirtildi.

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